Una teniente coronel de Carabineros se convertirá desde el viernes en la primera mujer en asumir el cargo de edecán en la Presidencia de Chile, en coincidencia con la asunción de Gabriel Boric como nuevo jefe del estado, informó hoy la prensa local.

A cuatro días de su jura, Boric designó a Cecilia Navarro Luke en representación de Carabineros, junto a Jaime Muena San Martín, por la Fuerza Aérea; Patricio Acevedo Donoso como edecán Naval; e Iván Labra Salazar como edecán militar.

La nominación de Navarro Luke, un día antes del Día Internacional de la Mujer, tiene un condimento histórico: en la historia de Chile nunca hubo una edecán.

El gesto de Boric se suma a su decisión de incluir al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en el llamado comité político del nuevo gobierno.

Los tres designados y Navarro Luke se reunieron hoy con el futuro mandatario y la designada ministra de Defensa, Maya Fernández, en la denominada “Moneda chica”, en Providencia, a días del cambio de mando que se concretará este viernes en el Congreso, en Valparaíso.

"Siento orgullo por la confianza depositada, tanto por mi institución como por el Presidente (electo) Gabriel Boric", dijo la uniformada, que destacó que representaba a “las miles de Carabineras a lo largo de todo el país”. “Es una gran responsabilidad”, amplió.

Según el sitio de Emol, Navarro Luke subrayó que "no hay función que una mujer Carabinera no pueda cumplir” y expresó su deseo de que en adelante “todas las niñas, las jóvenes y todas las mujeres vean que no hay límites para demostrar sus capacidades".

De 42 años, la carabinera viene de desempeñarse en una comisaría de la Isla de Pascua, donde se desempeñó en la Dirección de Derechos Humanos.

Hizo un curso sobre la Reforma Procesal Penal y fue observadora en misiones de paz y policía de las Naciones Unidas. (Télam)