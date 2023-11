La Cancillería de Chile confirmó hoy el fallecimiento de Loren Garcovich, una ciudadana chilena de 47 años que residía en Israel y estaba desaparecida desde el pasado 7 de octubre, cuando el movimiento palestino Hamas perpetró un ataque en ese país.

“Estamos al tanto de la muerte de Loren Garcovich, porque hemos mantenido contacto con su padre a través de nuestro Consulado en Tel Aviv. Él nos pidió expresamente reserva sobre esto. Hemos respetado la voluntad de la familia”, expresaron desde la Cancillería.

Garcovich residía en el kibutz Kissufim, ubicado a dos kilómetros de la Franja de Gaza, junto a su esposo Iván Illarramendi, de 46 años y de nacionalidad española, cuya muerte también fue confirmada.

“Dado que en España trascendió la noticia sobre la muerte de la pareja (de Garcovich), nos vemos en la triste necesidad de confirmar el fallecimiento de Loren. Su asesinato en manos de terroristas de Hamas merece nuestra más absoluta condena”, apuntó la Cancillería.

El padre de la víctima contó al diario español El País cómo “en medio de los misiles, Iván y Dafna (Loren) se ocultaron en el refugio de su casa” y relataron todo durante una llamada telefónica.

“Mi hija iba relatando cómo sentía que entraban a su casa, que escuchaba gritos y voces en árabe y que, a medida que transcurría el tiempo, y cuando ya sabía que estaban dentro, comenzó a hablar en voz baja para que no la oyeran”, explicó.

“A las 12:30 del sábado fue el último contacto. Mi hija escribía, porque no podía hablar para no hacer ruido y que no la escucharan. Ella pedía 'auxilio, auxilio, auxilio' y se cortaron todas las comunicaciones porque volaron las antenas de la transmisión móvil y se cortó el suministro eléctrico. Ya no pudimos tener más contacto con ellos”, explicó Danny Garcovich.

Hasta ahora, el Gobierno chileno realizó tres vuelos humanitarios para sacar a 209 connacionales del territorio israelí a causa del conflicto armado entre Israel y Hamas.

Mía Schem, nieta de un ciudadano chileno, sigue formando parte de la lista de desaparecidos desde el inicio del conflicto, cuando fue secuestrada durante el festival Nova que se realizaba en las cercanías de la Franja de Gaza.

Aunque a mediados de octubre Hamas publicó un video de Schem, no hay noticias recientes de su paradero ni de su estado de salud.

Con la confirmación de la muerte de Garcovich son cinco los ciudadanos chilenos que perdieron la vida en el marco del conflicto entre Israel y Hamas, desatado por el ataque de ese grupo palestino el 7 de octubre, que dejó más de 1.400 muertos, la mayoría civiles, así como unos 240 rehenes, entre ellos una veintena de nacionalidad argentina.

La respuesta israelí, que lanzó una ola de bombardeos y una incursión terrestre sobre la Franja de Gaza, donde gobierna Hamas, deja ya más de 10.500 muertos, entre ellos unos 4.300 niños, según las autoridades del enclave palestino. (Télam)