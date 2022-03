El presidente de Perú, Pedro Castillo, rechazó hoy que tenga en mente promover el llamado a una Asamblea Constituyente para quedarse en el cargo y volvió a negar que pueda implementar “un modelo comunista, chavista”.

"Desde que hemos asumido este mandato han dicho que somos un gobierno que llamaremos a una Asamblea Nacional Constituyente para enquistarnos en el poder o para implementar un modelo comunista, chavista o un modelo distinto. Totalmente falso, totalmente errado. Eso hay que sacarse de la cabeza", remarcó Castillo.

El mandatario habló en la “Reunión Ejecutiva: Fortaleciendo la capacidad de gestión de las municipalidades de centros poblados del Perú”, escenario en el que reclamó una alianza entre los sectores público y privado.

Castillo ganó una segunda vuelta ante Keiko Fujimori y asumió la presidencia en julio de 2021 después de una campaña en la que dijo que impulsaría una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución, a la que calificó de "neoliberal".

El mandatario subrayó que lejos de pretender una maniobra para retener el cargo, lo que busca es “atender las grande necesidades” de los peruanos y advirtió que los grupos opositores a su gestión no pudieron demostrar “nada de lo que le estigmatizaron”.

“Nosotros hemos venido acá a darle al pueblo salud, educación y atender las grandes necesidades, a atender al agricultor, y en ese marco consideramos importante decir que desde el momento que hemos iniciado, nada de lo que se nos ha estigmatizado nos pueden demostrar”, afirmó.

Acompañado por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres –que la próxima semana debe pedir el voto de confianza al Congreso-, Castillo insistió: “La política ha sido la misma desde el inicio; no promovemos ni vamos a promover la Asamblea Constituyente, pero eso no significa que los ciudadanos no lo pueden promover, porque es su derecho, así como oponerse a la Asamblea también es un derecho”.

Perú tiene una Constitución de 1993, surgida tras el autogolpe que encabezó Alberto Fujimori, y el año pasado el Congreso aprobó que toda reforma constitucional sometida a referendo debe ser debatida y aprobada previamente por el legislativo.

El jefe de Estado reafirmó su compromiso por una verdadera descentralización del país y de destinar el presupuesto que corresponde a los centros poblados, reportaron la estatal agencia Andina y el diario La República.

Ponderó la importancia de que alcaldes y alcaldesas “prioricen los trabajos y obras concretas” para atender las necesidades como educación y salud de la población.

“Tenemos que hacer que este gobierno en la práctica sea un gobierno de provincias, del barrio, que impulse la verdadera descentralización”, instó a gobernadores regionales.

Finalmente, renovó su pedido al sector privado para que invierta en el país, en el que, aseguró, tiene seguridad jurídica.

“El sector público y privado tienen que ser los verdaderos aliados para sacar adelante al país y tener el desarrollo que el Perú espera”, evaluó. (Télam)