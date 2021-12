El presidente de Perú, Pedro Castillo, se manifestó hoy preocupado por “la indiferencia de ciertos sectores”, consideró que si su administración cometió errores los debe “asumir” y sentenció que jamás se verá a funcionarios del Gobierno “enlodados en la corrupción”.

"Me preocupa la indiferencia de ciertos sectores que no comprenden que hemos venido para gobernar, no para robar al país. Que hemos venido para trabajar juntos de la mano", aseveró, y cuestionó a las “voces corrosivas” que acusan sin pruebas a mandatarios regionales, congresistas y funcionarios.

Castillo habló en el 16to Gore Ejecutivo –un encuentro de gobiernos regionales y nacional-., en la ciudad de Trujillo, poco antes de abrir una serie de encuentros con los partidos con representación parlamentaria, en la que podría definirse parte de la suerte del proyecto de vacancia que alienta un sector de la oposición.

“Si nosotros hemos cometido algunos errores, los tenemos que asumir. Quién sabe por ser tan francos o por dar mucha confianza, pero los tenemos que asumir. Pero no nos van a ver a nosotros enlodados en actos de corrupción. Jamás lo van a ver", aseveró el presidente.

Anunció un encuentro con los gobernadores para el jueves próximo, y exhortó a la jefatura del Gabinete y a los ministros a atender las demandas y proyectos de los mandatarios regionales, según la estatal agencia Andina.

Lamentó también en lo que lleva de gestión algunos ministerios estuvieron "atados legalmente" por políticas que faltan reformar e hizo un llamado al Parlamento para que favorezca herramientas de administración.

"Desde acá llamo al Congreso para que todas estas propuestas que se han dado, las propuestas que recibimos en el interior del país, y que hemos hecho nuestras… Es nuestro planteamiento de los pueblos que, a través de este gabinete, las hemos presentado al Congreso para que nos den las facultades legislativas, no solamente para destrabar los proyectos, sino para darle aumento de presupuesto a los gobiernos regionales", aseguró.

Después, el presidente abrió las reuniones con congresistas, con una charla en el Palacio de Gobierno con el líder de Alianza para el Progreso, Cesar Acuña, y con José Luna Gálvez, de Podemos Perú.

Aunque Castillo presentó ayer la ronda de conversaciones como un intento de diálogo sobre “los grandes temas que necesita el país”, parece claro que una cuestión clave es el inminente debate sobre la admisión de la vacancia presidencial que propuso la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, iniciativa que ya tiene el respaldo de al menos 28 congresistas.

El vocero alterno de Acción Popular, José Arriola, indicó que se estaba frente a la chance de decirle a Castillo “cara a cara” lo que cada fuerza piensa.

“El presidente se ha dado cuenta de que tiene que coordinar con los representantes de los partidos, y en buena hora, porque todo suma. No sé por qué hay gente que se rasga las vestiduras y no puede ir a un diálogo. Igual el martes se votará y se verá”, enfatizó.

En el recinto se necesitan 52 votos para admitir la moción de vacancia y, si ese número se logra, se abre el debate en sí, al cual Castillo debería presentarse para ser interpelado.

Mientras, la vicepresidenta, Dina Boluarte, expresó su esperanza en que “ese golpe de Estado impulsado desde el Congreso no se consolide” y dejó en claro que no se ve al frente del país sino únicamente “acompañando” a Castillo en todo su mandato.

“Confío en la madurez política de los congresistas y en que ese ruido político, ese golpe de Estado impulsado desde el Congreso, no se consolide. No queremos un (Manuel) Merino nuevamente, poniendo una crisis tan alta el país con el Congreso. Así que no me veo como presidenta de la República: me veo acompañando como vicepresidenta a nuestro presidente elegido democráticamente”, remarcó, según el sitio del diario La República.

En la misma línea, juzgó que “algunos errores” que puso haber cometido el Ejecutivo no deberían ser motivo para una admisión de vacancia presidencial.

“Nosotros hacemos meas culpas también porque creo que hubo algunos errores que en el camino, pero los estamos corrigiendo. Esperamos que estos ruidos políticos y esta amenaza de la vacancia no se consoliden en un golpe de Estado en el Gobierno”, expresó. (Télam)