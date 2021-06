(Por Martín Piqué). El candidato vencedor en el balotaje del Perú, Pedro Castillo, recibió esta mañana el respaldo de los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y de Bolivia, Luis Arce, al igual que de exmandatarios de América Latina, quienes destacaron la transparencia de los comicios y valoraron, entre otras definiciones, el reciente pronunciamiento del Departamento de Estado de EEUU, que el martes calificó las elecciones peruanas como "libres, justas, accesibles y pacíficas".

"Perú ha votado, ha decidido, y lo que debemos preservar es que la decisión de los peruanos sea respetada, es lo que más debe preocuparnos como continente", exhortó Fernández en su intervención a través de una videoconferencia en la que además de Castillo y Arce participaron seis exmandatarios de América Latina, como Evo Morales y Dilma Rousseff, más diplomáticos en funciones, legisladores y excancilleres.

Sobre la tensión política en Perú, donde ya se contó el 100% de las mesas y Castillo se impuso por el 50,195% pero sigue sin ser proclamado por la autoridad electoral, el jefe de Estado de Argentina destacó que todas las instituciones que intervinieron como observadoras en los comicios, por "la Unión Europea, la Copppal (Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina), el Mercosur, la misma OEA, han hablado de la transparencia y la cristalinidad con que todo ese proceso se celebró".

Y en la misma línea agregó: "Hoy mismo he visto que el Departamento de Estado de los EEUU ha hablado la transparencia que han tenido esos comicios, por lo tanto lo que debemos hacer es preservar la decisión de los peruanos, simplemente eso, es el primer deber que tenemos como miembros de un continente, de la Patria Grande de la que hablaba el querido presidente Castillo", detalló Fernández, quien de ese modo se refirió al candidato vencedor en Perú como mandatario electo de su país.

"El primer objetivo que debemos tener y marcarnos es que se preserve la decisión popular, en este caso la decisión de los peruanos, que han elegido como su presidente a Pedro Castillo", insistió el mandatario argentino, y en el mismo sentido advirtió: "El continente no va a ser mejor si sus miembros padecen esta suerte de mecanismos en los que se silencia la voz de los pueblos".

El mensaje de Fernández tuvo lugar en una reunión virtual organizada por el Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur (Parlasur) y el Grupo Hermandad Latinoamericana -por el cual varios estadistas y dirigentes de Sudamérica mantienen un canal de consulta permanente- y el momento más esperado fue el mensaje de Castillo, gremialista docente con ideas de izquierda y candidato vencedor por el espacio Perú Libre.

El propio Castillo, que durante el Zoom lució su ya clásico sombrero de palma típico del departamento de Cajamarca, norte peruano, ratificó su decisión de convocar a una Asamblea Constituyente porque "lo que hay que hacer es un cambio estructural, un cambio de la Constitución", reafirmó, y en ese sentido recordó que la carta magna vigente en Perú "se hizo en 1993 en el marco de un golpe de Estado", por la disolución del Congreso dispuesta un año antes por Alberto Fujimori con el apoyo de las FFAA.

"Si no hacemos este cambio estructural no van a cambiar las cosas, por eso lo primero que tenemos que hacer es convocar de inmediato a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, para que el pueblo tenga capacidad de redactar su propia Constitución", reiteró Castillo mientras a través de la pantalla lo escuchaban Fernández y Arce como también los exmandatarios Morales (Bolivia), Rousseff (Brasil), Fernando Lugo (Paraguay), Ernesto Samper (Colombia), Manuel Zelaya (Honduras) y Leonel Fernández (República Dominicana), entre otros dirigentes de América Latina.

Otro momento esperado de la videoconferencia, según reconocieron varios de los participantes, lo protagonizó la compañera de fórmula de Castillo, la abogada Dina Boularte, quien aportó detalles sobre "maniobras" realizadas por sectores que integran el Jurado Nacional Electoral (JNE) para tratar de postergar la proclamación del triunfo de Perú Libre.

"Hoy estaría juramentando al cargo el nuevo miembro del Jurado Nacional Electoral, esto es lo que tenemos como última noticia y esperamos que esto sea así, para que inmediatamente hoy sábado se reinicien las labores de analizar los escritos de apelación, pasado mañana, a más tardar, estaría finalizando esta labor y debería estar proclamando a Pedro Castillo", señaló Boularte, quien podría ser la próxima vicepresidenta del Perú.

Y luego, en una segunda intervención, Boularte agradeció por los apoyos, estimó que "en unos días se proclamará al próximo presidente, el profesor Pedro Castillo", y pidió "estar atentos" ante lo que pueda suceder en Perú, para finalmente proponer los presidentes y exmandatarios de la región la realización de "una visita diplomática" a Lima con el objeto de "fortalecer la decisión que debe tomar el Jurado Nacional Electoral".

Otro de los análisis compartidos de la reunión, planteado inicialmente por Fernández y retomado luego por otros, fue el reconocimiento de que todas las instituciones internacionales que presenciaron el balotaje de Perú se pronunciaron por la legitimidad y transparencia de los comicios.

Samper, por ejemplo, resaltó el hecho de que no hubo "ni un solo observador internacional que no haya reconocido la legitimidad de las elecciones (en Perú), empezando por los Estados Unidos y por la Unión Europea, lo cual es muy importante para destacar", y luego vaticinó que la proclamación de Castillo como presidente oficialmente electo no tardará en producirse "más temprano que tarde".

En ese sentido, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, aseguró el martes último que "las recientes elecciones en Perú (por el balotaje presidencial del 6 de junio) son un modelo de democracia en la región" y además las definió como "libres, justas, accesibles y pacíficas".

Junto a Castillo, su compañera de fórmula, los presidentes en ejercicio y los exmandatarios de la región, en la videoconferencia también participaron los excancilleres Celso Amorim (Brasil), Ricardo Patiño y Guillaume Long (ambos de Ecuador), Jorge Lara Castro (Paraguay) y Diego Pary (Bolivia).

La lista de participantes se completó con el coordinador del Grupo Puebla, Marco Enríquez-Ominami; el vicecanciller mexicano para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes; la directora del Observatorio Electoral de la Copppal, Dolores Gandulfo; el titular del Observatorio de la Democracia del Parlasur, Oscar Laborde, más los titulares de las comisiones de Relaciones Exteriores de las dos cámaras del Congreso, el senador Jorge Taiana (Frente de Todos-Buenos Aires) y el diputado Eduardo Valdés (FdT-CABA). (Télam)