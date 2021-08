El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha hecho hasta ahora caso omiso a los pedidos que se le han formulado desde la oposición, e incluso desde sectores del oficialismo, para que cambie a algunos ministros cuyos nombramientos generan reacciones negativas.

"Si hay personas que no cumplen el perfil, tienen que ser removidas", opinó la congresista Betsy Chávez, referente de quienes desde el interior del partido oficialista Perú Libre (PL) señalan que apoyar no es dar un cheque en blanco.

El pedido de Chávez, empero, no incluye al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, principal blanco de las críticas: "Entiendo que él va a respaldar la posición de que si ha habido un tema de una cartera ministerial u designación que no ha debido hacerse se tiene que corregir".

Los pedidos de cambios también han sido formulados con diferentes intensidades por la oposición, a falta de menos de un mes para que Bellido y su equipo se presenten al Congreso para pedir un voto de confianza que, de no prosperar, obligará a que todo el equipo renuncie.

"El Gabinete es del pueblo, se debe al pueblo y va hacia él", afirmó Castillo en defensa de sus ministros. No obstante, en una ocasión posterior admitió que podría haber personas que no cumplen con el perfil de idoneidad moral.

"Me estoy convenciendo de que hay personas que están llegando con carpetas (agendas) bajo la mesa, que están haciendo algunas llamadas, introduciendo a algunas personas con la finalidad de seguir con estas viejas mañas que se han venido dando en el escenario político. No lo vamos a permitir", afirmó Castillo en una de sus escasas apariciones públicas.

"Vamos a hacer un Gobierno con transparencia, eficiente, y quisiera pedir a través de los medios de comunicación a todos los compatriotas que no piensan como nosotros, que no sienten como nosotros, que nos ayuden (…). No les vamos a ceder un centavo (a los corruptos) para que roben al país", añadió

Las mayores críticas se centran en Bellido, al que la oposición tilda de "radical" y quien es investigado por la Fiscalía por presunta apología al terrorismo.

El jefe del gabinete es objetado desde el propio espectro de izquierda por su conservadurismo en lo social y por recurrentes comentarios en redes tildados de "machistas" y "homofóbicos".

Sectores de oposición también rechazan al canciller Héctor Béjar, un intelectual de 85 años que en la década de 1960 fue guerrillero y que como Ministro anunció un cambio en la política exterior, cuyo primer paso será la salida de Perú del Grupo de Lima, alianza de países que presionan al Gobierno de Venezuela.

Varios otros de los 19 ministros tienen resistencias por su "extremismo", por estar involucrados en investigaciones de delitos o por carecer supuestamente de experiencia y respaldo académico. Solo los de Justicia, Aníbal Torres; Economía, Pedro Francke; Salud, Hernando Cevallos, y Educación, Juan Cadillo, reúnen amplio consenso a favor.

Para algunos analistas, las decisiones de Castillo sobre sus ministros son imposiciones del fundador y líder de PL, Vladimir Cerrón, de quien se dice que participa activamente en el Gobierno desde las sombras.

Pero expertos como el politólogo Martín Tanaka y el analista económico David Rivera estiman que no está claro si Cerrón se impone sobre Castillo, o si entre ambos hay una comunión de intereses.

Si el equipo de Bellido no logra la confianza del Congreso -66 votos de entre 130 legisladores-, se tendrá que nombrar uno nuevo. Si tampoco la alcanzara, Castillo quedaría facultado para cerrar el Legislativo y convocar a nuevas elecciones para ese poder del Estado, lo que configura un cuadro que se maneja con mucha estrategia por las partes.

Aún no está definida la fecha en que será la presentación, pero la ley dispone que sea en menos de 30 días contados a partir de la posesión de los ministros, es decir, del 29 de julio. (Télam)