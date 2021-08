(Por Gonzalo Ruiz Tovar, desde Lima) La batalla de esta semana en el Congreso de Perú, en la que el gobierno del presidente Pedro Castillo derrotó a la oposición de derecha al lograr el voto de confianza para su gabinete ministerial, podría reproducirse pronto, a juzgar por anuncios de ambas partes.

Apenas terminada la votación a favor del gobierno, el congresista Jorge Montoya, del partido Renovación Popular (RP), anunció su "plan B": buscar la censura (destitución parlamemtaria) de los ministros, "uno por uno", una posibilidad a la que en otras ocasiones le ha puesto como epílogo una posible remoción del presidente Castillo.

"Sigue el (ministro) de Trabajo (Íber Maraví). Vamos a preparar la moción (de censura) para presentarla (la próxima semana)", señaló Montoya, almirante en retiro convertido en la voz más a la derecha de todo el Congreso

La respuesta del jefe del gabinete, Guido Bellido, llegó en una entrevista de radio: "Si no nos dejan trabajar, haremos cuestión de confianza. No tenemos todavía tomada la decisión porque esto no es juego (pero) si una cosa no les sale, no van a venir con otra cosa. Hay que ser muy serios".

Según la legislación peruana, el Congreso puede censurar a un ministro y hay varios antecedentes. Pero si el gobierno hace de ello una "cuestión de confianza", implica que se juega la permanencia de todo el gabinete, lo que significa un proceso idéntico al que se vivió esta semana.

Otros dos partidos de derecha, Fuerza Popular (FP) y Avanza País (AvP), también advirtieron que su actitud continuará a pesar de la derrota de ayer en el Congreso.

"Seremos un muro de contención (para el Gobierno)", anticipó Hernando Guerra García, vocero de FP, tomando palabras de su líder, la ex candidata presidencial Keiko Fujimori.

En ese marco, el Congreso podría continuar como escenario de una batalla permanente.

"Eso es muy lamentable. No podemos seguir en esto mientras el país necesita soluciones. La derecha quiere imponer una gran muralla y ya lo advirtió", le dijo a Télam la parlamentaria Silvana Robles, del partido oficialista Perú Libre (PL).

El nuevo gobierno de izquierda, que tiene 42 de los 130 congresistas -37 de PL y cinco de Juntos Por Perú-, ganó este primer round por el apoyo sobre todo de los partidos de centroderecha Acción Popular (AP) y Alianza Para el Progreso (APP), que le dieron 29 de los 31 votos que tenían disponibles, aunque en los discursos mantuvieron objeciones sobre el plan de trabajo presentado por el jefe de gabinete Bellido.

Por el contrario, FP, RP y AvP, que suman 43 legisladores, solo tuvieron compañía del Partido Morado, de centro, y de algunos discrepantes de otras bancadas. Al final, la moción de confianza se aprobó por 73 votos contra 50, cuando bastaban los de la mitad de los presentes, es decir, 62.

La siguiente batalla podría ser por Maraví, pero no se descarta que Castillo lo releve antes.

El ministro ya estaba en la mira pero su situación se agravó desde que esta semana aparecieron informes policiales de 1981 y 1982 que le atribuyen participación en atentados dinamiteros en el departamento andino de Ayacucho, del que es oriundo.

Maraví, quien dice que no renunciará porque "sería darle gusto a la ultraderecha", reconoce que la Policía lo investigó, pero asegura que no halló nada y que la prueba es que en estos 40 años llevó una vida normal como profesor, abogado, sindicalista, cantante y actor.

En la lista a destituir del legislador opositor Montoya hay al menos seis ministros, incluido Bellido. En la mayoría de casos, los parlamentarios de derecha los acusan de supuestas simpatías e incluso involucramiento con los grupos armados MRTA y sobre todo con la guerrilla Sendero Luminoso, que operaron entre 1980 y 2000.

Los señalados lo niegan.

Castillo ya dejó ir a un ministro por críticas de los opositores –el excanciller Héctor Béjar, atacado por vincular a la Marina con "actos de terrorismo" ocurridos en la década de 1970- y eso le costó duras críticas del fundador y jefe de PL, Vladimir Cerrón, quien además rechazó el nombramiento del diplomático Óscar Maúrtua como nuevo titular de la cartera de Relaciones Exteriores.

Según versiones de prensa, Castillo había querido hacer cambios en el gabinete esta semana para enfrentar con mejor pie la votación en el Congreso, e incluso pensó en relevar al propio Bellido, uno de los principales líderes de PL, pero retrocedió por temor al choque con Cerrón, a quien la oposición describe como un poder detrás del trono.

"El que toma las decisiones de Gobierno, el que decide a qué ministros nombrar o cambiar es el presidente Castillo. El doctor Cerrón puede quizás dar una opinión, pero no toma decisiones", afirmó sin embargo la legisladora oficialista Robles.

Para Robles, será necesario fortalecer los lazos con los partidos que se muestran más dialogantes, como AP y APP.

"Saludamos su posición y estamos de acuerdo con lo que dijeron de que no están dando un cheque en blanco", indicó.

Lo que queda claro es que la ratificación del primer gabinete no implica que Castillo, que no gozó tampoco de la tradicional "luna de miel" de los primeros días, pueda respirar tranquilo y comenzar con respuestas de gestión. Además, para la mayoría de analistas la situación crítica también obedece a que el Gobierno comete demasiados "errores no forzados".

Todo este ruido político se presenta cuando Perú soporta la peor situación económica en años, por cuenta de la pandemia de Covid-19, que desde 2020 disparó la pobreza, el desempleo y la incertidumbre, y que ahora mantiene al país en vilo por la inminente llegada de una tercera ola cuando ya se ha llorado a casi 200.000 muertos. (Télam)