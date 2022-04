Una semana y media después de haber salido de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) por segunda vez, el coronel PNP en retiro Martín Gonzáles Sánchez fue designado como nuevo viceministro de Orden Interno del Gobierno de Pedro Castillo, sumido en una crisis que llevó su imagen negativa al 76%, según sondeos difundidos anoche.

Gonzáles Sánchez, conocido también con el apelativo de ‘Conejo’ en la policía, tendrá de esta manera su tercera etapa en la administración de Castillo, tras su paso por la Digimin en dos períodos cortos.

Los tres nombramientos del coronel PNP (r) generaron polémica, debido a que durante su gestión como jefe de la División de Búsqueda de la Digimin (2013-2021) fugó del país el exjuez supremo César Hinostroza, quien debía estar bajo vigilancia, sindicado por el Ministerio Público como el cabecilla de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puertos”.

Entre las primeras reacciones aparece la del presidente de la Comisión de Inteligencia del Parlamento, José Cueto (Renovación Popular), quien afirmó que la designación de González Sánchez’ no solo le causa sorpresa, sino también “preocupación”, porque esta persona estará al frente de la Digimin y de la Dirección contra el Crimen Organizado, entre otras áreas.

Cueto agregó en declaraciones al diario El Comercioó que el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, debe asistir antes de los feriados de Semana Santa al Congreso a explicar el retorno de Gonzáles Sánchez al sector y también a responder por los seis ciudadanos muertos durante el paro de transportistas y de agricultores, que se acotó en 12 regiones del país la semana pasada.

El parlamentario Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso), integrante de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso, consideró que el nombramiento del coronel PNP (r) es una muestra de que el presidente Castillo “no aprende”.

“Esta persona es cuestionada. ¿Cómo es posible que no tengan a una persona calificada para el cargo? Al jefe de Migraciones lo cesaron, cuando se fuga Hinostroza, no puede ser que, al responsable de controlar sus desplazamientos, conduzca ahora el Viceministerio de Orden Interno. Esta persona no ha durado ni un mes en la Digimin”, subrayó.

En este contexto, el rechazo al presidente peruano Pedro Castillo se disparó a 76%, con lo que alcanzó su nivel más alto en nueve meses de Gobierno, en medio de protestas por alzas de precios en alimentos y combustibles, según un sondeo difundido por la prensa y redes sociales.

"El 76% de peruanos desaprueba la gestión de Pedro Castillo, y el 19% la aprueba. Es la aprobación más baja registrada durante todo su Gobierno", indicó el domingo por la noche la encuestadora Ipsos a través de su cuenta en Twitter.

El resultado negativo de Castillo supone un incremento de 10 puntos porcentuales respecto al sondeo de marzo de la misma compañía.

En abril, un 5% no quiso evaluar su gestión.

El sondeo de abril de Ipsos recoge también un aumento de 10 puntos en el porcentaje de peruanos a favor de que el mandatario renuncie a su cargo, en lugar de terminar en julio de 2026.

Mientras que en marzo, un 53% era favorable a la idea de que Castillo dé un paso al costado, hoy "el 63% de peruanos cree que el Presidente debería renunciar, y 35% que debería continuar hasta concluir su mandato en el 2026", indica la encuesta que propaló el canal América Televisión.

El Congreso, controlado por una oposición de derecha y que buscó en vano en dos ocasiones destituir a Castillo, tampoco saca buena nota para los ojos escrutadores del peruano de a pie.

"El 79% de peruanos desaprueba al Congreso de la República, y el 14% lo aprueba", indicó Ipsos.

Asimismo, la encuestadora indicó que desde agosto de 2021, primer mes en que sondeó la popularidad del Legislativo, "la desaprobación subió 35 puntos", informó la agencia de noticias AFP.

Castillo enfrentó a inicios de la semana pasada severas protestas en las que se le pedía su renuncia con marchas y cortes de rutas en varias ciudades del país, que dejaron al menos un muerto y una veintena de heridos.

El aumento de precios de los alimentos de primera necesidad así como el de los combustibles se disparó por la invasión de Rusia a Ucrania. (Télam)