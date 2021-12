(Por Florencia Fazio).- La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, una de las figuras más fuertes de la coalición de izquierda Frente Amplio (FA) que gobernó Uruguay durante 15 años hasta principios de 2020, sostuvo que "este momento del mundo obliga a renovar la propuesta de contenidos" e instó a "hacer un esfuerzo propositivo para transformar la realidad"

La política socialista estuvo de paso esta semana por Buenos Aires, donde se reunió con su par de Quilmes, Mayra Mendoza, y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, para avanzar en iniciativas conjuntas sobre derechos humanos, igualdad de géneros, desarrollo productivo y sustentable, cultura y turismo.

Su visita se produce antes de que se celebren elecciones para elegir la conducción del FA, alianza que gobernó el país entre 2005 y marzo de 2020 hasta el candidato de la fuerza, Daniel Martínez, fue derrotado en los comicios presidenciales por Luis Lacalle Pou del Partido Nacional.

Mañana la coalición elegirá entre Gonzalo Civila, del partido Socialista; Fernando Pereira, expresidente del PIT-CNT; y la exlegisladora y ex vicepresidenta del FA Ivonne Passada, y si bien Cosse considera que es "un paso importante", asegura que la coalición debe concentrarse en las personas y en "renovar su propuesta de contenidos".

"El FA está fuerte y tiene que seguir transformándose para poder transformar la realidad. Cualquier fuerza joven necesita un recambio permanente. Las elecciones son un paso importante, votamos pero al otro día estamos todos juntos de nuevo. Nuestra mirada está sobre las personas", aseguró Cosse en declaraciones a Télam.

Uno de los últimos logros es el referendo conseguido por el FA, junto a organizaciones sociales, sindicales, feministas y ambientalistas, mayormente opositores, para debatir la Ley de Urgente Consideración (LUC), columna central de la gestión de Lacalle Pou, y que a Cosse la lleva a recorrer el país con la campaña para la derogación de la ley.

De pasos sólidos, la actual intendenta fue presidenta de la Administración Nacional de Telecomunicaciones durante el Gobierno de José "Pepe" Mujica (2010-2015), ministra de Industria, Energía y Minería con Tabaré Vázquez (2015-2019), fue electa como senadora en 2019, pero renunció en ocho meses después para presentarse como candidata a dirigir la capital uruguaya, puesto que asumió hace poco más de un año.

Durante su visita en Buenos Aires, la política también ofreció una charla en el Centro Cultural de la Cooperación, donde llamó a fortalecer la cohesión social, debilitada por el aislamiento de la pandemia de coronavirus.

"Estamos viviendo la derrota y la derrota no perdona a nadie. No hubo en la historia de Uruguay un gobierno que hiciera más por las provincias que los del FA, pero desde el punto de vista político no alcanza con creer que la acción sola construye política, sobre la acción hay que construir interpretación", detalló.

Con voz suave pero palabras decididas, la mujer de 59 años, hija del actor uruguayo Villanueva Cosse, radicado en la Argentina desde 1971, prometió también contribuir para que no haya mensajes equivocados.

"Hay que unir fuerzas para la construcción de un relato, y desde Montevideo voy a ayudar. Cuando hay aislamiento es más fácil que circulen mensajes equivocados. Aún en pandemia, nuestro rol histórico debe ser fortalecer redes y trabajar el cambio cultural que necesitamos, porque no alcanza con tener mayor bienestar como ya quedó demostrado", evaluó la dirigente.

Asimismo, la intendenta consideró es necesario plantear nuevas propuestas integrales e interrelacionadas que acompañen los tiempos que corren.

"Ya demostramos que el FA sabe gobernar, pero para transformar la realidad tenemos que hacer un gran esfuerzo propositivo. Estos momentos nuevos del mundo nos obligan a renovar la propuesta de contenidos, y se tiene que empezar a trabajar ahora desde consensos", dijo.

Esta es la dirección que adoptó Cosse para el segundo año de su gestión en la Intendencia de Montevideo: un plan Acceso Básico a la Ciudadanía (ABC) 2.0, una versión renovada del ABC lanzado a principios de 2021 para mitigar "un contexto social y económico de empobrecimiento, pérdida de puestos de trabajo y del salario real de trabajadoras y trabajadores".

"Vamos a seguir acompañando el apoyo alimentario a ollas populares, pero se va a encarar con mucha formación para que la gente pueda tener alguna certificación que le permita encontrar o fabricar trabajo", precisó sobre un programa cuyos ejes abarcan también violencia de género, salud, educación e intervención en barrios. (Télam)