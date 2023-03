El candidato a la presidencia de Paraguay por la opositora Concertación Nacional, Efraín Alegre, intentará reunirse esta semana con el expresidente y senador Fernando Lugo, en busca de su respaldo explícito a las listas de la alianza para las elecciones del 30 de abril, informaron hoy fuentes partidarias.

Las versiones sobre las aspiraciones de un encuentro dejaron de ser tales cuando el propio Alegre dijo que procuraría una reunión, y hoy la cuenta oficial en Twitter de la Concertación blanqueó esa chance.

“Efraín se reunirá con Lugo para reafirmar apoyo a la Concertación”, escribió la coalición en Twitter.

Formalmente, Lugo sigue dentro de la alianza que agrupa a la mayoría de los partidos opositores y a decenas de organizaciones sociales y sindicales.

MIRÁ TAMBIÉN Paraguay busca sumarse a una alianza regional promovida por EEUU

Pero una parte del Frente Guasú (FG) que lidera Lugo selló un acuerdo con el excanciller Euclides Acevedo y completó la fórmula de Nueva República con el senador Jorge Querey, médico personal y muy cercano a Lugo.

Para parte de la Concertación, ese binomio divide el voto opositor cuando existen chances reales de sacar del poder el gobernante Partido Colorado, que ocupó el Palacio de López en los últimos 80 años, a excepción justamente de los cuatro años de Lugo.

La posibilidad de un encuentro Alegre-Lugo, igualmente, no parece sencilla porque el exobispo sigue siendo un paciente en estado delicado, después de seis meses de tratamiento por el ACV que sufrió en agosto del año pasado.

“Mi recomendación es que él no se exponga, que no reciba a mucha gente; en cuanto a la política, le dije que no me parece que se exponga”, dijo Querey, según el diario Última Hora.

Paraguay elegirá el último domingo de abril al sucesor del presidente Mario Abdo Benítez, y el oficialismo lleva al exministro Santiago Peña como candidato.

La Concertación lleva a Alegre, escoltado por la independiente Soledad Núñez, y hay otra decena de candidatos, aunque todos con escasas chances, según las encuestas. (Télam)