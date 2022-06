La Cumbre de las Américas ya brindó “algunos resultados muy positivos”, afirmó el canciller de México, Marcelo Ebrard, la máxima voz de su país en el encuentro regional que se celebra en Los Ángeles ante la inasistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Ya tenemos algunos resultados de la Cumbre que son muy positivos a nuestro modo de ver", dijo Ebrard, antes de reunirse con sus pares de Estados Unidos y Canadá.

El lunes, López Obrador oficializó que no participaría en la reunión en protesta por la decisión de Washington de no invitar a Venezuela, Cuba y Nicaragua, a los que considera gobiernos no democráticos.

Ebrard sostuvo que el encuentro regional arrojó resultados en materia migratoria, pero evitó especificarlos, mientras Estados Unidos prometió hacer más para trabajar en el área, reportó la agencia de noticias AFP.

La Cumbre debe producir una Declaración sobre Migración y Protección que formalizará los acuerdos ya alcanzados en la región.

Estados Unidos mantiene las restricciones en su frontera sur, cerrando los sitios de entrada a los viajantes sin visa, lo que hizo que miles de migrantes se hayan quedado en las ciudades limítrofes del lado mexicano a la espera de una oportunidad para entrar en territorio estadounidense.

En el último año hubo récord de intercepciones y un aumento de los migrantes fallecidos, debido a intentos de cruzar hacia Estados Unidos desafiando el desierto, las corrientes del Pacífico y hasta saltando la reja que separa el país de México, con una altura de hasta 9,1 metros. (Télam)