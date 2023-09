El presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá se disculpó por elogiar en una reunión parlamentaria posterior a la visita del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a un individuo que sirvió en una unidad nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Dos días antes, el presidente Anthony Rota había reconocido ante el Parlamento canadiense a Yaroslav Hunka, de 98 años, como "héroe ucraniano". Hunka sirvió en la Segunda Guerra Mundial como miembro de la 14ª División de Granaderos Waffen de las SS, según los Amigos del Centro Simon Wiesenthal, un grupo judío de derechos humanos que exigió una disculpa. En un comunicado, Rota asumió la responsabilidad de lo que calificó de descuido y calificó la iniciativa como "totalmente mía". "Posteriormente he tenido conocimiento de más información que me hace lamentar mi decisión", amplió, añadiendo sus "más profundas disculpas" a las comunidades judías. El reconocimiento se produjo tras la visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien agradeció a Canadá por su ayuda en la guerra de su país contra Rusia. Tras las declaraciones de Zelenski, Rota reconoció a Hunka, que estaba sentado en la galería, lo elogió por luchar por la independencia de Ucrania contra los rusos y fue ovacionado dos veces por los presentes. "En un momento de creciente antisemitismo y distorsión del Holocausto, es increíblemente inquietante ver al Parlamento de Canadá levantarse para aplaudir a un individuo que era miembro de una unidad de las Waffen-SS, una rama militar nazi responsable del asesinato de judíos y otros", señalaron los Amigos del Centro Simon Wiesenthal en un comunicado mientras exigían una disculpa el domingo. El grupo añadió: "Se debe dar una explicación sobre cómo este individuo entró en los sagrados pasillos del Parlamento canadiense y recibió el reconocimiento del presidente de la Cámara y una gran ovación". La agencia estatal de noticias rusa RIA citó al embajador de Rusia en Canadá, Oleg Stepanov, diciendo que la embajada enviaría una carta al primer ministro Justin Trudeau y una nota al Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá el lunes. "Por supuesto, exigiremos aclaraciones al Gobierno canadiense", afirmó Stepanov, citado por RIA.. La reacción del Kremlin. El Kremlin calificó este lunes de "indignante" que un hombre ucraniano que sirvió en una de las unidades de las Waffen SS de Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial hubiera sido presentado ante el Parlamento de Canadá la semana pasada como un héroe. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que el episodio mostraba un desprecio descuidado por la verdad histórica y que se debe preservar la memoria de los crímenes nazis. "Semejante descuido de la memoria es escandaloso. Muchos países occidentales, incluido Canadá, han criado una generación joven que no sabe quién luchó contra quién o qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Y no saben nada sobre la amenaza del fascismo", describió. El presidente del parlamento canadiense, Anthony Rota, presentó a Hunka como "un veterano de guerra canadiense ucraniano de la Segunda Guerra Mundial que luchó por la independencia de Ucrania contra los rusos", así como "un héroe ucraniano y un héroe canadiense", detalló la agencia de noticias Reuters. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Ucrania era parte de la Unión Soviética, algunos nacionalistas ucranianos se unieron a las unidades nazis porque veían a los alemanes como liberadores de la opresión soviética. El episodio encaja con la narrativa promovida por el presidente ruso Vladimir Putin de que envió su ejército a Ucrania el año pasado para "desmilitarizar y desnazificar" el país, una democracia europea cuyo presidente judío perdió a familiares en el Holocausto. En una reunión televisada con historiadores este mes, Putin destacó el papel que "los nacionalistas locales y los antisemitas" habían desempeñado en el asesinato de 1,5 millones de judíos en Ucrania durante el Holocausto y subrayó que "esto tiene una relación directa con el día de hoy". Peskov aseguró a los periodistas que Rusia estaba librando una "lucha irreconciliable" contra el fascismo que estaba "tratando de afianzarse en el centro de Europa, en Ucrania". Reuters-NA NA