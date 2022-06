Uno de los principales funcionarios aliados del presidente Jair Bolsonaro, Pedro Guimaraes, titular del banco público Caixa Económica Federal, renunció hoy al cargo luego de haber recibido una serie de denuncias de acoso sexual por parte de empleadas de la entidad.

Guimaraes, uno de los hombres fuertes del mercado financiero que adhirió al bolsonarismo, estaba al frente del banco destinado a las políticas públicas para los más pobres desde el inicio del gobierno, en 2019.

En su renuncia, que fue informada en una carta enviada a Bolsonaro y distribuida a la prensa, Guimaraes afirma que es inocente de las acusaciones que le realizaron al menos cinco funcionarias y por las cuales abrió una causa el Ministerio Público Federal y la fiscalía del trabajo de Brasilia.

"No puedo perjudicar a la institución con acusaciones no verdaderas que no reflejan mi postura profesional y personal", dijo Guimaraes, mientras que empleados del banco público protestaron este miércoles pidiendo la renuncia en solidaridad con las empleadas que denunciaron acoso.

Según analistas, la caída de Guimaraes es un duro golpe al ala ideológica del bolsonarismo, ya que este economista ultraliberal se incorporó al gobierno desde la banca privada aliado a la visión del mundo del jefe del Estado.

En ese marco, Guimaraes estuvo a punto de ser ministro de Economía en 2020, cuando por causa de la pandemia fue puesta en duda la continuidad del superministro Paulo Guedes.

La dimisión ocurre en medio de los esfuerzos del gobierno para recuperar iniciativa frente a la inflación y mejorar la performance de Bolsonaro en las encuestas para las elecciones del 2 de octubre, que le auguran una derrota en primera vuelta ante el líder opositor y exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Guimaraes se alineó con Bolsonaro tras haber calificado de "histeria" a las cuarentenas para enfrentar la pandemia y protagonizó un hecho polémico en una transmisión por Facebook al lado del mandatario en junio de 2021.

En esa ocasión, Guimaraes y Bolsonaro tomaron un vaso de leche en vivo que según el diario O Globo fue interpretado como un gesto utilizado por los supremacistas blancos del sur de Estados Unidos. (Télam)