El Gobierno de Chile comprometió hoy su apoyo para ponerle "urgencia" a la tramitación de un proyecto de ley destinado a permitir la destitución de parlamentarios que agredan física o verbalmente a colegas, informaron fuentes oficiales.

Así lo anunció la secretaria general de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, en medio de la polémica generada por dichos transfóbicos del diputado de derecha Gonzalo de la Carrera a su colega Emilia Schneider, la primera diputada transgénero de Chile.

“Usted no puede exigir su derecho a abortar, porque jamás podrá abortar, y tampoco puede exigir su derecho a menstruar", dijo en pleno recinto De la Carrera a Schneider, lo que provocó la suspensión de la sesión.

A partir de esos dichos, el proyecto de ley que busca modificar la Constitución para que sea posible la destitución de un parlamentario que agreda a un colega recobró fuerza en los pasillos del Congreso.

MIRÁ TAMBIÉN El Senado de México aprobó que los militares sigan en seguridad interna hasta 2028

La iniciativa fue presentada hace aproximadamente un mes, luego de que De la Carrera protagonizara otro hecho de violencia al golpear con un puño al vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alexis Sepúlveda, el 30 de agosto.

Después de la presentación del proyecto, el entonces secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, dijo que pondrían calidad de “urgencia” al trámite legislativo de ese proyecto, lo que significa que tendrían 30 días para discutirlo y votarlo, pero finalmente no sucedió.

Ahora, Uriarte se comprometió a acelerar el trámite legislativo, al decir en conferencia de prensa junto a Schneider: “Quisiéramos ponerle urgencia para que sea conocida esta reforma constitucional y con ello dejar muy en claro que nosotros como gobierno no admitimos la discriminación, la violencia y, en definitiva, el maltrato”.

Los dichos de De la Carrera tuvieron un amplio rechazo en la cámara y se espera que en los próximos días se formalice la solicitud del Gobierno para que entre en trámite la reforma constitucional que permitiría la destitución de un parlamentario y de esa manera evitar este tipo de hechos de violencia verbal o física.

MIRÁ TAMBIÉN Corea del Norte lanzó otro misil balístico hacia el mar de Japón

“De la Carrera dice que yo miento porque no puedo abortar ni menstruar; lo tengo clarísimo, soy una persona trans orgullosa, eso no me impide ser feminista y luchar por lo que creo justo: los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas; el diputado solo promueve odio”, dijo Schneider en Twitter. (Télam)