El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció hoy que comprará un bitcoin todos los días para su país, en momentos que la criptomoneda, que hace un año llegó a cotizar 68.000 dólares, cotiza en la actualidad poco más de 16.000 dólares.

"We are buying one #Bitcoin every day starting tomorrow (Estamos comprando un #Bitcoin todos los días a partir de mañana)", escribió en Twitter el mandatario.

Bukele hizo el anuncio justo cuando el país cierra hoy el evento denominado "Adopting Bitcoin" que reúne a puerta cerrada a personas vinculadas al mundillo de la criptomoneda, informó la agencia de noticias AFP.

En septiembre de 2021, cuando El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal a la par del dólar, rondaba los 45.000 dólares; luego, en noviembre, llegó a 68.000 dólares y en la actualidad se cotiza alrededor de los 16.542 dólares.

MIRÁ TAMBIÉN Comisión del asalto al Capitolio de EEUU repudia a Pence por negarse a declarar

Aprovechando el desplome del precio, Bukele compró en julio con fondos del Estado 80 criptomonedas a 19.000 dólares cada una, con lo cual El Salvador acumula 2.381 unidades y una inversión de 107,1 millones de dólares.

El bitcoin, según una encuesta de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) realizada en septiembre y publicada en octubre, no es utilizado por el 75,6% de los salvadoreños que fueron consultados, mientras un 24,4% señaló que usó la criptodivisa en transacciones.

Ayer, la embajadora de El Salvador en Washington y activa promotora del bitcoin, Milena Mayorga, dijo al estatal canal 10 que su uso "es un proceso".

"Primero tenemos que conocerlo, la educación es la clave", indicó.

MIRÁ TAMBIÉN La OIEA aprueba una resolución de condena a Irán por no cooperar con la investigación sobre uranio

"Ya tenemos 44 empresas sobre criptomonedas instaladas", celebró Mayorga.

El bitcoin "es la medida más impopular del gobierno de Nayib Bukele, la más criticada y la peor evaluada", valoró el rector de la UCA, Andreu Oliva, cuando presentó los resultados del sondeo.

Además, 77 de cada 100 salvadoreños opinaron que el presidente "no debe seguir gastando dinero público para continuar comprando bitcoin"

Con la adopción del bitcoin, Bukele buscaba "la inclusión financiera" de la mayoría de la población y facilitar el envío de remesas familiares desde el extranjero.

La medida fue cuestionada por el Banco Mundial y el FMI, que advirtieron sobre la alta volatilidad de la criptomoneda. (Télam)