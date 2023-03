Brasil alcanzó hoy los 700.000 muertos por Covid-19, tres años después del primer fallecimiento, convirtiendo al país en el segundo en cantidad de decesos por la pandemia y en el centro de la escena mundial por el negacionismo hacia las vacunas ejercido por gran parte del gobierno de Jair Bolsonaro finalizado el pasado 31 de diciembre.

El Ministerio de Salud informó hoy que Brasil cuenta con 700.239 fallecidos, de los cuales 322 fueron en la última semana epidemiológica.

El primer muerto por la pandemia fue registrado el 12 de marzo de 2020 en San Pablo, un hombre de 57 años que había regresado de vacaciones en el norte de Italia, adonde se contagió.

"Tres años después del primer caso de Covid-19 registrado en el país, Brasil alcanzó otro triste hito este martes: 700.000 muertes causadas por la enfermedad, un número que comprende todas las trayectorias interrumpidas y las familias en duelo; miles de ellos podrían tener diferentes historias con una simple acción: la vacunación", dijo un comunicado del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El Ministerio de Salud indicó que "en el combate a la mayor crisis sanitaria de la historia del país, la ciencia demuestra que la principal forma de protección contra casos graves y muertes es la vacuna".

Brasil tiene 37,2 millones de casos positivos contabilizados desde el comienzo de la pandemia.

San Pablo es el estado más afectado, con poco más de 179.000 muertos por Covid-19 y 6,5 millones de casos, con una población de 46 millones de habitantes.

El Ministerio de Salud recordó que el principal mensaje es aumentar la cobertura de la vacuna con la campaña para el refuerzo de las dosis bivalentes, destinadas por el momento a grupos prioritarios.

"Tenemos que mirar hacia el pasado pero al mismo tiempo afirmar que el Ministerio de Salud puede no incurrir más en el error de no coordinar, no cuidar, no tratar; necesitamos estar unidos para que no se repitan nuevas tragedias, estamos juntos en esta lucha, la memoria no morirá”, dijo la ministra de Salud, Nísia Trindade.

El gobierno de Bolsonaro fue acusado por la comisión investigadora del Senado de varios delitos contra la salud pública por haber retrasado la compra de vacunas y promovido el rompimiento de las cuarentenas, al punto que el entonces presidente promovió durante toda la pandemia la falsedad de que el remedio contra la malaria, la cloroquina, era un antídoto contra la Covid-19.

El gobierno federal combatió la cuarentenas que habían decretado los intendentes y gobernadores, lo cual dejó a Brasil en medio de una disputa política sobre la forma de prevenir los contagios: uno de los puntos más trágicos ocurrió en enero de 2021, cuando a raíz de las internaciones masivas decenas de pacientes murieron en Manaos, estado de Amazonas, por falta de tubos de oxígeno en los hospitales.

Según datos oficiales, 80% de la población mayor de tres años de edad se vacunó con dos dosis contra la enfermedad, mientras 50,2% recibió la dosis de refuerzo o tercera dosis.

"Aumentar las coberturas de vacunación contra la Covid-19 es una prioridad para el Ministerio de Salud, que lanzó a fines de febrero el Movimiento Nacional por la Vacunación", dijo la ministra.

Brasil es el segundo país en muertos después de Estados Unidos y el tercero en casos, detrás de Estados Unidos e India.

Según las estadísticas, el mes más letal fue abril de 2021, con 76.000 muertos, en medio del inicio de las campañas de vacunación y el avance de la variante omicron. (Télam)