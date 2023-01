El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil recomendó hoy a sus ciudadanos no viajar por el momento a Perú, donde desde hace un mes hay protestas en las calles de diversas ciudades en reclamo de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y por la convocatoria de elecciones presidenciales y legislativas anticipadas.

"Las protestas sociales en varias regiones turísticas de Perú han provocado cortes de ruta y restricciones en los aeropuertos, lo que ha provocado la retención temporal de turistas brasileños, quienes pueden tener dificultades para recibir la asistencia consular que la Embajada ha tratado de ofrecer", señaló Itamaraty en su Portal Consular.

En concreto, el ministerio "recomienda a los ciudadanos brasileños considerar posponer temporalmente las visitas a Perú que no sean urgentes o esenciales" y agrega que "los brasileños que se encuentren en Perú o pretendan viajar a ese país también deben mantenerse informados sobre las alertas para viajeros en la página del servicio consular de la Embajada de Brasil en Lima (...) siguiendo las recomendaciones allí expresadas, especialmente las relacionadas con los cuidados realizadas en viajes y desplazamientos por tierra".

De esta forma, Brasil se suma a la recomendación que dio ayer a sus ciudadanos el gobierno de Chile, para que "en lo posible" pospongan viajes a Perú mientras perdure la ola de protestas y la crisis política.

MIRÁ TAMBIÉN Una operadora condenada en 2016 por filtrar documentos vuelve a tomar protagonismo en Vaticano

“Frente a los acontecimientos de los últimos días que afecta a distintas regiones de la República del Perú, se recomienda a quienes tengan previsto viajar hacia dicho país, en lo posible, posponer su viaje hasta que la situación se normalice”, señala el comunicado emitido ayer por la candillería chilena.

Un día antes, el miércoles, fue el gobierno de España el que cursó a sus ciudadanos una "recomendación" sin efecto vinculante, para que no viajen a Perú.

En el texto, la cancillería española avisa a sus ciudadanos que "el Estado no resultará responsable por ningún concepto de los daños o perjuicios que, tanto por la observancia como por desconocimiento o no atención de la recomendación, pudieran ocasionarse a personas o bienes, no considerándose dicha recomendación título que ampare reclamación alguna".

Perú vive una ola de protestas desde el 7 de diciembre pasado, cuando Boluarte sucedió al presidente Pedro Castillo, destituido por el Congreso horas después de que anunciara la disolución del parlamento y el establecimiento de un Gobierno de excepción con supresión de garantías constitucionales. (Télam)