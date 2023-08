Por primera vez en tres años, el banco central de Brasil recortó hoy su tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos. Así, inicia un ciclo de relajación monetaria con una reducción más agresiva de lo que esperaba la mayoría de los economistas, ante la menor inflación. El comité de fijación de tipos del banco, Copom, bajó su tasa Selic al 13,25%. Sólo 10 de los 46 economistas encuestados por la agencia Reuters habían anticipado un recorte de esa magnitud. Los otros 36 esperaban una reducción más conservadora de 25 puntos básicos. El COPOM evaluó que "la mejora del cuadro inflacionario" hasta un 3,1 por ciento generó la "confianza necesaria para iniciar un ciclo gradual de flexibilización monetaria", según informó el banco brasilero. El gobierno de Lula insistió desde que asumió en enero en la necesidad de un recorte de tasas que abarate el crédito, para fomentar el consumo y la inversión

Antes de que el Banco Central informara sobre la baja de tasas Lula volvió arremeter contra el presidente del Central, el economista Roberto Campos Neto, por no haber reducido antes los tipos de interés. "Este tipo del Banco Central (por Campos Neto), no sé qué entiende, pero me parece que no entiende a Brasil y no entiende a la gente" expresó el presidente de Brasil. Lula afirmó que Brasil "seguirá creciendo" incluso con tasas de interés superiores a las esperadas por el gobierno

"Brasil hoy tiene una inflación que ha bajado y las tasas de interés han subido" había cargado Lula nuevamente contra la política de la entidad monetaria señalando que el país "tiene la tasa de interés real más alta del mundo sin ninguna explicación". El jefe de Estado brasileño también destacó que Campos Neto solo puede dejar la presidencia del Banco cuando termine su mandato en 2024 o cuando el Senado lo destituya, ya que la entidad está amparada por una ley que fija su independencia. El Fondo Monetario Internacional (FMI), que respalda la política económica del gobierno, también defiende la cautela del Banco Central con los tipos de interés. JC/LMD/GAM NA