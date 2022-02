El primer ministro británico, Boris Johnson, se reunirá hoy en Kiev con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en medio de las tensiones en la frontera de ese país con Rusia.

En una semana que para Johnson comenzó complicada por el escándalo de las reuniones en Downing Street en plena etapa de confinamiento, el premier intensificará los esfuerzos diplomáticos y espera hablar también con el presidente ruso, Vladimir Putin, y otros líderes.

"Como amigo y socio democrático, el Reino Unido continuará defendiendo la soberanía de Ucrania frente a quienes buscan destruirla", aseguró en un comunicado.

"Instamos a Rusia a dar un paso atrás y entablar un diálogo para encontrar una solución diplomática y evitar un mayor derramamiento de sangre", expresó el texto oficial, mientras en Moscú el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, descartó por el momento un próximo encuentro entre Johnson y el presidente ruso Vladimir Putin.

"No hay conversaciones programadas para hoy (martes). Fíjense que no anunciamos conversación telefónica de Putin y Johnson, pero al mismo tiempo no descartamos que se acuerden algunas fechas", dijo Peskov a los periodistas, respondiendo a la pregunta de si la conversación telefónica de Putin con Johnson está prevista para este martes.

Johnson recibió al presidente Zelenskyy en Downing Street en octubre de 2020, oportunidad en la que acordaron intensificar la relación bilateral entre el Reino Unido y Ucrania en áreas que incluyen defensa, comercio y cooperación política.

Ambos líderes hablaron por última vez el 13 de enero, cuando acordaron continuar trabajando en estrecha colaboración con socios internacionales para disuadir lo que denominan agresión rusa.

La ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss anunció ayer un fortalecimiento sin precedentes del régimen de sanciones del Reino Unido que le dará el poder de atacar a cualquier empresa que esté vinculada al estado ruso, se dedique a negocios de importancia económica para ese estado u opere en un sector de importancia estratégica para el estado ruso.

"Creemos que es muy probable que esté buscando invadir Ucrania. Es por eso que estamos haciendo todo lo posible a través de la disuasión y la diplomacia para instarlo a que desista. Es por eso que estamos fortaleciendo nuestro régimen de sanciones aquí en el Reino Unido". subrayó ayer Truss.

Johnson, por su parte está en conversaciones con la OTAN sobre qué aporte se puede ofrecer para apoyar el flanco oriental de la Alianza.

Según el Gobierno británico, actualmente, más de 100.000 soldados rusos están concentrados en la frontera de Ucrania y el presidente Putin ha hecho repetidas demandas para restringir el derecho de Ucrania a aspirar a ser miembro de la OTAN y a la autodefensa.

El Reino Unido anunció también 88 millones de libras esterlinas de ayuda para apoyar la gobernabilidad estable y la independencia energética en Ucrania. (Télam)