El ex primer ministro británico Boris Johnson aseguró que el presidente ruso, Vladimir Putin, lo amenazó con lanzar un misil al Reino Unido, durante una conversación telefónica previa a la invasión rusa a Ucrania, pero el Kremlin lo niega.

Esto fue mencionado por Johnson en un documental de tres capítulos emitido anoche por la emisora británica BBC Two que analizó el conflicto en Ucrania.

Según el ex primer ministro británico, Putin estaba respondiendo a sus advertencias sobre las sanciones occidentales si decidía invadir.

Johnson había advertido que habría sanciones occidentales más duras si Rusia invadía, y que aumentaría el apoyo a la OTAN, aunque Ucrania no estuviera cerca de convertirse en miembro.

Explicó a Vladimir Putin que Ucrania no se uniría a la OTAN en un futuro cercano, cuando el presidente ruso le preguntó qué significaba "futuro próximo".

El primer ministro británico señaló que Putin entendía completamente la respuesta.

"En un momento dado me amenazó y me dijo: 'Boris, no quiero hacerte daño, pero con un misil sólo tardaría un minuto', o algo así", explicó el ex primer ministro.

Pero el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, negó las afirmaciones de Johnson, diciendo: "No hubo amenazas de misiles. O bien se trata de una mentira deliberada -por lo que hay que preguntar a Johnson por qué decidió decirlo así- o bien fue una mentira inconsciente y, de hecho, no entendió de qué le estaba hablando Putin".

En respuesta a esto, Peskov sugirió que Putin probablemente le explicó a Johnson cómo los misiles estadounidenses o de la OTAN colocados cerca de las fronteras rusas significarían que cualquier misil podría alcanzar Moscú en cuestión de minutos, y sugirió que podría haber habido un malentendido.

El presidente Putin había advertido previamente que la respuesta de Rusia sería inmediata si se intenta interferir en su territorio.

En su momento, el ministro de Defensa, Ben Wallace, se reunió con su homólogo ruso, Sergei Shoigu, para asegurarse de que el país no invadiera Ucrania.

Esta reunión resultó en una "demostración de intimidación" según Wallace, que explicó que era una forma de transmitir el mensaje de que Rusia era "poderosa". (Télam)