El presidente de Chile, Gabriel Boric, y la exmandataria Michelle Bachelet coincidieron hoy en la necesidad de reformar el sistema previsional para que "entregue pensiones dignas y termine los abusos de las AFP (Aseguradoras de Fondos de Pensiones)" y llamaron a la oposición, quien se opone a toda modificación, a retomar el diálogo sobre este tema.

"Tenemos una deuda muy grande con las personas mayores que no se puede seguir postergando", dijo en su discurso Boric desde la capitalina comuna de Macul, donde se realizó un foro sobre la reforma del sistema de pensiones.

"Las mejores pensiones, ese es nuestro objetivo, y no nos vamos a cansar de dar la pelea como lo hizo la presidenta Bachelet en su momento", afirmó Boric, con la exmandataria presente en el foro.

"Esa es una convicción que la presidenta me contagió y la vamos a seguir peleando hasta el final", remarcó el mandatario.

En esa línea, Boric valoró que durante el Gobierno de Bachelet se comenzó a hablar de cambiar la reforma de pensiones, lo que "permitió llevar la discusión más allá".

"Llegó el momento de ponerse de acuerdo", dijo Boric y recordó que hace más de diez meses que su Gobierno ingresó su reforma de pensiones y no se ha discutido debido a la negativa de la oposición chilena.

"Lamentablemente el debate sobre la reforma de pensiones se ha politizado en el peor sentido posible, imponiendo los intereses particulares por sobre el bien común y eso tiene que terminar", dijo Boric.

"Quiero hacer un llamado a que nos pongamos de acuerdo, a la oposición a dialogar para que pongamos en el centro a los adultos mayores que no pueden seguir esperando (...) y que la reforma de pensiones se vote el mes de septiembre en la Cámara de Diputados", remarcó.

"Avancemos hoy hacia una sociedad más humana, más decente y nosotros vamos a seguir acá firmes con ustedes avanzando hacia un mejor presente y futuro para la sociedad", cerró en su discurso Boric.

Minutos antes, Bachelet dijo en el mismo estrado que "todos sabemos que las pensiones actuales son insuficientes" y que la situación no va a cambiar "dentro del sistema previsional que tenemos (AFP)".

"La clave y el corazón de esta reforma es que las pensiones puedan subir, pero ahora y no en 20 años" porque "para las personas sus pensiones son insuficientes hoy", agregó la exmandataria.

El actual sistema previsional, criticó Bachelet, tiene una "ilegitimidad de origen, porque fue impuesto en la dictadura, sin debate democrático", cuando el país necesita de un sistema "que sea respetado por todas y todos".

"El debate ha sido largo y no se puede seguir alargando, ustedes no pueden seguir esperando y creo que el foco no pueden ser solamente la AFP y sus intereses económicos, sino que tiene que ser ustedes los pensionados y pensionadas", cerró Bachelet.

La reforma de pensiones, una de las principales promesas de campaña de Boric, busca aumentar el monto que cobran los actuales y futuros jubilados con un especial énfasis en mujeres.

Estos cambios serían bajo tres mecanismos claves: el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), financiada con una nueva reforma tributaria; crear una nueva pensión de seguro social, financiada por los empleadores, y la disminución de comisiones y mejoramientos de la rentabilidad obtenida en la capitalización individual. (Télam)