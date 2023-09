El presidente chileno, Gabriel Boric, hizo hoy un llamado a la unidad y pidió respetar a los que piensan distintos al saludar a las más de 2.000 personas que participaron en una marcha de respaldo al gobierno frente al Palacio de la Moneda, mientras que otras decenas se congregaron en otro punto de Santiago en una manifestación opositora.

"Debemos ir un paso más allá y hablar con quienes piensan distinto", dijo el mandatario en su discurso, según declaraciones recogidas por la cadena CNN Chile.

"Hemos visto durante el último tiempo manifestaciones de otros grupos que no respetan a quienes piensan distinto. No seamos como ellos", apuntó

Boric aclaró que la convocatoria fue movilizada por redes sociales y que desde Presidencia no tuvieron "nada que ver". "No hemos aportado nada, no hay un peso público en esto", aseguró.

El colectivo Unidos por Boric fue quien llamó a la participación en su marcha, que contó también con el apoyo del Partido Comunista, que instó a sus simpatizantes a participar.

Esta es la segunda convocatoria que realiza el grupo este año, motivada por lo que consideran desinformación de los medios y discrepancia con las encuestas que "no se condicen con el cariño que recibe el presidente en la calle", según dijo la vocera de la agrupación, Gabriela Cortez, al diario La Tercera.

"Entonces no nos cuadran las encuestas que hacen ver que, poco menos, Gabriel Boric es odiado", apuntó.

El mandatario, de 37 años, llegó al poder en marzo de 2022 gracias una coalición entre el Frente Amplio, el Partido Comunista y los partidos de la centro-izquierda que gobernaron Chile al término de la dictadura, la conocida como ex Concertación.

En su discurso de hoy, Boric se refirió también a las críticas que ha recibido por participar en manifestaciones y sostuvo que la dignidad del cargo que ostenta "está en estar junto al pueblo y con el pueblo".

"Hay gente a la que le parece escandaloso que un presidente participe junto al pueblo en una marcha. Algunos se atreven, incluso, a decir que eso vulnera la dignidad del cargo", añadió.

“Nosotros no podemos olvidarlo, venimos también de la organización social, venimos de las marchas y lo que estamos impulsando hoy día no se resuelve solamente en los salones de la alta política profesional, sino que se defiende también movilizándose”, aseguró el jefe de Estado.

Además, el mandatario chileno afirmó que desde el Ejecutivo están "orgullosos" de lo "avanzado hasta ahora" y pidió que la manifestación y las muestras de apoyo no se traten de él, ya que "lo importante son las ideas".

"No (hay) perder el horizonte de qué es lo que queremos cambiar de la sociedad", señaló.

Ante las dos convocatorias de este sábado y para evitar posibles enfrentamientos, la policía chilena (Carabineros) reforzó la seguridad en Santiago y desplegó más de 150 agentes y estableció un cerco de seguridad en torno al Palacio de La Moneda.

En tanto, unas 250 personas participaron en la marcha convocada por el denominado Team Patriota, liderada por el ex barra brava de Colo-Colo Francisco Muñoz, alias "Pancho Malo", que no estaba autorizada para movilizarse más allá de la plaza de la Aviación, en el barrio de Providencia. (Télam)