El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, salió hoy al cruce de las comparaciones que surgieron entre el gabinete de ministros que presentó ayer y los de los primeros años de la democracia recuperada, de los que destacó la "grandeza", porque estaban rodeados de militares.

"He visto la comparación de los gabinetes de Patricio Aylwin con el nuestro que presentamos ayer y es cierto que impacta por la presencia de mujeres, jóvenes y colores que muestra como ha cambiado la sociedad. Pero no olvidemos que la foto pre-Alwyin era con militares. He ahí su grandeza", escribió Boric en su cuenta de Twitter.

Si bien los partidos de la exConcertación no marcharon junto con él en las elecciones presidenciales del año pasado, Boric es consciente de que muchos de los votantes de esos partidos votaron por él en la segunda vuelta del último 19 de diciembre.

Tras esa victoria, ya como presidente electo, el dirigente de 35 años ha señalado en muchas oportunidades que se necesita conciliar posiciones entre muchos sectores para renovar la política. En esa línea aparente marcha su tuit en el que reconoce la "grandeza" del gabinete del primer presidente de la democracia recuperada, Patricio Aylwin. (Télam)