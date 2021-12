El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, pidió hoy "pensar en los que sufren" y "están solos" en las fiestas navideñas y reafirmó su compromiso con la salud mental.

“La sensación de soledad de muchos y muchas se acrecienta y los problemas de salud mental muchas veces se vuelven más duros en esta fecha”, señaló, por lo que invitó a "pensar en las personas que más sufren", informó la cadena CNN Chile.

Durante su arribo al comando presidencial ubicado en Providencia, el futuro mandatario envió un sentido mensaje en la víspera de la celebración de este 24 y 25 de diciembre.

“Quiero mandarle un saludo y un abrazo a todas las familias que habitan nuestro territorio, a todos los chilenos y chilenas; y que pensemos en los que más sufren”, indicó.

“La época de las fiestas es una de las épocas en donde más se desencadenan suicidios, porque la sensación de soledad de muchos y muchas se acrecienta y los problemas de salud mental muchas veces se vuelven más duros en esta fecha”, agregó.

En ese sentido, Boric hizo “una invitación también a que lo pasemos en familia, que disfrutemos -a los que puedan pasarlo en familia- y que pensemos en quienes están solos; y mandarles un abrazo a ellos y a ellas y decirles que vamos a tratar también desde la Presidencia de la República y desde el Gobierno para acompañarlos”.

“Uno de nuestros compromisos de campaña fue invitar a un Estado que cuide, que abrace. Sabemos que no se puede estar en todas partes, pero quería dar ese mensaje porque lo he conversado mucho con gente vinculada al mundo de la salud mental y me han planteado eso. Así que un abrazo grande y pensemos en los que sufren en este momento”, finalizó.

Boric se convirtió en el presidente electo de chile tras el balotaje celebrado el domingo pasado en el que le ganó por más de diez puntos de diferencia al candidato de ultraderecha José Antonio Kast.

El presidente electo, de 35 años, asumirá el cargo el 11 de marzo del año que viene. (Télam)