El presidente de Chile, Gabriel Boric, indultó hoy a diez personas que fueron condenadas por las protestas del estallido social de 2019 y a un exguerrillero que luchó contra la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en cumplimiento de una promesa de campaña que generó rechazos por parte de la oposición.

"A solicitud del presidente de la República, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos Tobar, firmó el indulto particular en favor de once personas, quienes, como la ley exige, realizaron el trámite de solicitud formal del caso", informó el Gobierno a través de un comunicado citado por medios locales y la agencia de noticias Sputnik.

Entre los indultados hay un hombre de 38 años que fue condenado a siete años y cuatro meses de cárcel por homicidio frustrado contra un funcionario de la Policía de Investigaciones durante una protesta; un joven de 22 que cumple prisión de siete años por delitos de daños a mobiliario público y un hombre de 30, sancionado con tres años por delito de incendio.

La lista la completan manifestantes apresados por lanzamiento de artefactos incendiarios y disparos en la vía pública.

Boric le concedió además un perdón a Jorge Mateluna, un exmiembro de la organización armada Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que luchó contra la dictadura de Augusto Pinochet (1974-1990) y que en 2013 fue condenado por participar en un asalto a un banco, hecho que sus familiares y cercanos niegan hasta hoy.

El indulto a los presos de la revuelta fue una de las promesas de campaña de Boric durante su candidatura presidencial en 2021, al asegurar que entregaría este beneficio a todos aquellos protestantes que fueron encarcelados por delitos que no están relacionados con lesiones ni ataques contra personas.

La medida generó la decisión de algunos partidos de la oposición de bajarse de la mesa creada por el Gobierno para buscar un acuerdo en materia de seguridad.

Tal es el caso de la fuerza Chile Vamos, que ya había advertido a través de sus parlamentarios que no apoyaría los indultos.

El jefe de los diputados de la agrupación Renovación Nacional (RN), Andrés Longton, apuntó contra el mandatario: "Es inaceptable que mientras hacemos los esfuerzos en una mesa de seguridad y cuando la delincuencia en nuestro país está desbordada, usted indulte a delincuentes condenados".

"Es decir, mientras el país clama porque los delincuentes estén presos, usted se dedica a liberarlos. No vamos a seguir conversando con el Gobierno en esas condiciones", subrayó.

Sin embargo, el senador Manuel José Ossandón (RN) expresó que "no me voy a retirar de la mesa de seguridad, porque es un compromiso país que no puede estar condicionado a nada, pero ya que está indultando a delincuentes, espero que ahora revise los casos de carabineros y de personal militar involucrado, porque la ley pareja no es dura".

"Yo pregunto si hay algún indulto para un excarabinero o un exmilitar. Ninguno, esto es para la izquierda", criticó el jefe de los senadores de Unión Demócrata Independiente (UDI), Iván Moreira.

Desde la fuerza Republicanos, el senador Rojo Edwards comentó que "es indignante ver cómo Boric y su gobierno indemnizan e indultan a delincuentes e incluso a un terrorista". (Télam)