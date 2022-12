El presidente chileno Gabriel Boric anunció esta noche que su Gobierno abrirá una embajada en Palestina, elevando el carácter de la representación diplomática que tiene hasta ahora el país sudamericano. El mandatario izquierdista, que ha manifestado varias veces su cercanía con la demanda del pueblo palestino de tener un Estado en territorios ocupados por Israel, hizo el anuncio durante un acto privado en un recinto de la numerosa colonia de inmigrantes palestinos en Santiago. "Una de las decisiones que tenemos como Gobierno, creo que no lo habíamos hecho público, me arriesgo con esto, es que vamos a elevar el carácter de nuestra representación oficial en Palestina: del encargado de negocios vamos a abrir una embajada durante nuestro Gobierno", dijo Boric, sin precisar detalles. El objetivo es "darle la representación que corresponde y exigir en todos los espacios algo tan básico y tan simple que hoy no se está haciendo, que es que se respete el derecho internacional", añadió el presidente, que asumió el mando en marzo para un periodo de cuatro años. En respuesta a consultas de Reuters, la embajada israelí en Santiago señaló que no habrá una declaración pública sobre el tema. En septiembre, la decisión del presidente chileno de aplazar la recepción de las credenciales del nuevo embajador israelí en Santiago provocó roces con Israel, pero el impasse diplomático fue superado rápidamente. Consultada el jueves por la prensa, la canciller chilena Antonia Urrejola dijo que no había plazos determinados y que la decisión "es parte de la política exterior, nosotros continuamos reconociendo a ambos Estados y también el derecho de ambos de existir de manera segura y en paz". Los palestinos quieren un Estado independiente en Cisjordania, Gaza y el este de Jerusalén, áreas que Israel capturó en una guerra en 1967. (Reporte de Natalia Ramos Editado por Javier López de Lérida) Reuters-NA NA