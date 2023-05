El presidente de Chile, Gabriel Boric, consideró este martes que es una "realidad seria" la situación de los erechos humanos en Venezuela, y no una "construcción narrativa", como había afirmado su homólogo brasileño, Luiz Inacio Lula Da Silva. "La verdad nos alegra que Venezuela retorne a las instancias multilaterales porque creemos que en estos espacios es dónde se resuelven los problemas y no con declaraciones donde solamente nos atacamos los unos a los otros", dijo Boric a periodistas, según reportó la agencia británica Reuters. "Eso, sin embargo, no puede significar meter debajo de la alfombra o hacer la vista gorda frente a temas que para nosotros son de principios e importantes", agregó al expresar su desacuerdo con Lula sobre que los Derechos Humanos en Venezuela. En ese sentido, el presidente chileno subrayó que "No es una construcción narrativa, es una realidad". "Los derechos humanos deben respetarse independientemente del color político del gobernante de turno. Y esto aplica para todos nosotros. Y me parece correcto que yo, como presidente de izquierda, lo dijera de frente a Nicolás Maduro en esta primera oportunidad que teníamos de encontrarnos", agregó. Los mandatarios de una docena de países sudamericanos se reunieron en Brasilia por invitación de Lula, quien pretende recuperar el papel activo de su país en la región, pero se encontró con las críticas de Boric, y también de Luis Lacalle Pou, el presidente uruguayo. Precisamente, y a su turno, Lacalle Pou confió sentirse "sorprendido" por los dichos de Da Silva, y añadió que "si hay tantos grupos tratando de que haya una democracia plena en Venezuela no podemos tapar el sol con un dedo". Además, remarcó que "nuestra afinidad es con el pueblo venezolano, pero no nos corresponde a nosotros elegir a su gobernante, aunque puedo opinar sobre este tema porque el punto dos del documento que están elaborando a raíz de este encuentro, habla de democracia y de proteger las instituciones. Si no estuviera ese punto yo no diría nada". Además de Boric, Maduro y Lacalle Pou, también estuvieron Alberto Fernández; Luis Arce (Bolivia); Gustavo Petro (Colombia); Guillermo Lasso (Ecuador); Irfaan Ali (Guyana); Mario Abdo Benítez (Paraguay) y Chan Santokhi (Surinam). Int./MAC/GAM NA