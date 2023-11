El presidente de Chile, Gabriel Boric, confirmó hoy la separación de quien fuera su pareja y última primera dama, Irina Karamanos, a quien definió como una “mujer extraordinaria”, y dijo que fue una decisión tomada “hace un par de semanas”.

“Irina es una mujer extraordinaria, en todas las dimensiones en que se puede entender a una persona. De una curiosidad infinita por los misterios de la vida porque sobre todo tiene ganas de vivirla”, escribió el mandatario en su cuenta de Instagram.

Boric detalló que su relación fue de casi cinco años, en la que compartieron “la complicidad de un proyecto colectivo" que los llevó "a desafíos insospechados”.

“Compartimos también el cariño y el amor en los momentos dulces, pero sobre todo en los difíciles, aquellos en donde pareciera que es más fácil dejar de remar porque las fuerzas no alcanzan. Pero ella siempre tuvo fuerzas que venían de una historia más larga que a su vez me empujaron a mí a seguir”, agregó.

El mandatario confirmó que la decisión fue tomada hace “un par de semanas”, cuando decidieron separar sus caminos “en lo relativo a la relación de pareja por visiones distintas sobre el futuro íntimo”, pero que seguirán siendo “compañeros para siempre”.

“En lo personal soy una persona con virtudes y defectos, como todos. Y a veces el futuro personal se me llenaba de tormentas en las que ella siempre fue un faro para no encallar. No tengo nada, absolutamente nada que reprocharle”, continuó Boric.

El presidente también se refirió a los rumores que desde hace unos días circulaban en la prensa chilena sobre la separación, al afirmar que “ninguno de los dos tiene otras parejas y todo ha sido conversado largamente como dos personas que han vivido juntos los años más intensos de nuestras vidas”.

El mandatario chileno siguió su extensa declaración en los comentarios del posteo debido a que agotó los caracteres permitidos por la red social, donde solicitó “respeto y comprensión” y señaló que Irina “tiene hoy nuevos desafíos que ella contará si así le parece”.

“En lo que respecta a mí, seguiré 100% dedicado a la tarea de gobernar este país hermoso, con sus problemas, angustias, esperanzas y desafíos, que no son pocos”, remarcó Boric.

Finalmente, aseguró que seguirá en su labor de enfrentar las distintas problemáticas que vive el país, donde destacó la delincuencia, salud, educación, inflación, entre otros.

“No les quepa duda de que toda mi energía está puesta en que juntos construyamos un Chile justo, seguro, amable y solidario, que nos enorgullezca de amor patrio”, cerró en su declaración Boric.

Hace unas tres semanas que la cientista política Irina Karamanos dejó la casa que compartía con Boric en el barrio Yungay de la capital chilena, a la cual se habían trasladado en marzo de 2022, días antes de que el mandatario asumiera el cargo.

Karamanos ejerció como jefa de la Coordinación Sociocultural de la Presidencia, también conocida como primera dama, pero en diciembre de 2022 renunció y anunció el cierre de la dependencia, cumpliendo con el compromiso realizado en la campaña. (Télam)