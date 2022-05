El presidente de Chile, Gabriel Boric, se manifestó hoy a favor de crear una comisión de verdad, justicia y reparación para víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia católica del país, un día después de que un sacerdote fuera suspendido tras ser denunciado por ese delito.

Boric, que encabezó en su natal Magallanes una sesión del gabinete regional, brindó luego una conferencia de prensa donde abordó temas de contingencia nacional, entre ellos, los efectos de la ola sin precedentes de escándalos y denuncias de abusos sexuales cometidos por curas, como el reciente caso del sacerdote jesuita Felipe Berrios.

La Compañía de Jesús en Chile emitió ayer un comunicado en el que confirmó la apertura de la investigación tras recibir una denuncia de una mujer adulta contra Berríos. Tras activar los protocolos internos, se suspendió el servicio público sacerdotal del jesuita.

En ese sentido, el mandatario fue consultado si considera necesario crear una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para víctimas de abuso sexual de conciencia en el poder eclesiástico, tal como reclaman no solo las víctimas y sus familiares, sino también gran parte de la solciedad.

MIRÁ TAMBIÉN Fracasó una moción de censura contra el ministro de Defensa de Colombia

De hecho, el Papa Francisco reconoció recientemente una verdadera "cultura de abuso y encubrimiento" en la Iglesia católica chilena y, en tal virtud, en el último tiempo aceptó la renuncia a una decena de clérigos, particularmente obispos.

“En estos casos, independiente quien sea la persona, siempre tenemos que estar del lado de las víctimas. Yo he conversado con algunas agrupaciones de víctimas de abusos por parte de sacerdotes, o personas vinculadas al mundo eclesiástico, que nos han planteado esta alternativa”, señaló Boric, citado por el diario local La Tercera.

“A mí me parece que esto es algo que tenemos que trabajar en conjunto, me hace sentido. No quiero anunciar algo que ahora, a propósito de esta denuncia, no está suficientemente trabajado pero a mí me hace sentido porque el sufrimiento es muy muy grande”, agregó.

También apuntó que se han visto muchos casos de esta índole, también la Región de Magallanes donde está de visita, “y por lo tanto estoy disponible a que desde el Estado trabajemos en una alternativa que le dé acogida a las víctimas, que las víctimas no se sientan desprotegidas”.

MIRÁ TAMBIÉN Preocupación de la ONU por el reclutamiento de menores por parte de bandas criminales en Haití

El jefe de Estado también apuntó que es difícil denunciar y que no se trata solo del abuso “es también el encubrimiento y cuando en el encubrimiento hay toda una institución y donde hay una revictimización permanente, y donde más encima el Estado mira para el lado, evidentemente el dolor es mucho mayor. Nosotros tenemos que estar con las víctimas y estoy muy disponible a trabajar con ellos”.

El hecho que involucra a Berríos fue informado a través de un comunicado, y luego de recibir la denuncia “en forma inmediata se activó el protocolo establecido por el Centro de Prevención de Abusos y Reparación (CPR) de la institución”, aseguró la congregación.

La investigación estaría a cargo de la abogada laica, María Elena Santibáñez, y mientras se suspenderá del ejercicio del sacerdocio a Berríos, según dispuso el superior Provincial de los jesuitas, Gabriel Roblero.

Hasta el 2021, un total de 80 religiosos involucrados en casos de abusos sexuales fueron condenados en los últimos 15 años en Chile.

Hasta la fecha, la Fiscalía mantiene abiertas 159 investigaciones por delitos sexuales contra niños, niñas, adolescentes y adultos cometidos por clérigos y laicos relacionados con la Iglesia católica, lo que finalmente arroja un total de 271 víctimas con procesos investigativos en curso. (Télam)