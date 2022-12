La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció hoy que el jefe de ministros y la canciller representarán al país en la asunción del mandatario electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al no poder viajar por la crisis institucional desatada tras la destitución de su antecesor en el cargo, Pedro Castillo.

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, encabezarán la delegación que estará el próximo domingo en la toma mando de Lula, ya que las autoridades todavía no establecieron quien asumirá la función presidencial en caso de ausencia de Boluarte.

"Dado que no me será posible viajar a la asunción del mando presidencial de Lula, he decidido que el Perú esté representado al más alto nivel por el presidente del Consejo de Ministros y la canciller", indicó hoy la mandataria en su cuenta de Twitter.

"Nuestro gobierno apuesta por reforzar la relación bilateral con el hermano país de Brasil, enfatizando la agenda de integración sudamericana y la sostenibilidad de la Amazonía", añadió.

El artículo 115 de la Constitución de Perú establece que en caso de “impedimento temporal o permanente” del presidente de la república, la línea de sucesión está compuesta por el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente y el presidente del Congreso, en ese orden.

Pero el último párrafo de ese artículo señala que “cuando el presidente de la república sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho” y “en su defecto, lo hace el segundo vicepresidente”, sin mencionar taxativamente qué debe ocurrir si no hay vicepresidentes.

Boluarte asumió la Presidencia de Perú el 7 de este mes en su carácter de vicepresidenta, luego de la destitución del mandatario Castillo, votada por el Parlamento tras el intento frustrado de disolver ese órgano legislativo.

Castillo asumió el gobierno el 28 de julio de 2021 solo con Boluarte como vicepresidenta, luego de que la justicia electoral inhabilitara al postulante a segundo vice, Vladimir Cerrón, condenado por corrupción, cuando ya había vencido el plazo legal para introducir cambios en las fórmulas de candidatos para los comicios de abril de ese año.

La propuesta del Ejecutivo es que el presidente del Congreso, José Williams, quede al mando cuando la jefa de Estado viaje al exterior, pero el proyecto todavía no fue aprobado por los legisladores, pese a que había enviado con carácter de urgente, ya que Boluarte pretendía estar en Brasil el 1° de enero. (Télam)