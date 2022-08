El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reiteró hoy acusaciones contra su par chileno, Gabriel Boric, al afirmar que el referendo sobre la nueva Constitución que mantiene en vilo a Chile "va en contra de lo que quiere cualquier nación democrática".

Durante el debate electoral del domingo, Bolsonaro cargó contra su principal rival, Luiz Inácio Lula da Silva, equiparándolo con otros líderes de izquierda de América latina y aprovechó la ocasión para acusar a Boric de quemar el subte de la capital chilena en el contexto del estallido social de 2019.

El gobierno chileno respondió entregando una nota de protesta al embajador brasileño tras considerar que este tipo de declaraciones son "inaceptables" y pidió al mandatario brasileño que, al margen de las diferencias políticas con Boric no aluda a Chile con fines electorales.

Lejos de retractarse, Bolsonaro insistió hoy durante un acto en Brasilia en que, "fuese una exageración o no", no dijo nada que no fuera verdad, según reportó el diario Folha de Sao Paulo y recogió la agencia de noticias Europa Press.

Incluso fue más allá en sus críticas al cargar contra el proceso constituyente que tendrá una jornada fundamental próximo domingo, con el que Chile quiere enterrar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90).

"Es su problema, pero el ciudadano de allí (Boric) tiene el apoyo de alguien aquí en Brasil", indicó Bolsonaro, en alusión a Lula, su principal rival en las elecciones de octubre y claro favorito para derrotarlo y retornar al poder. (Télam)