El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio hoy su último discurso antes de dejar el cargo, en el que alentó a sus seguidores a no desistir para ser oposición "inteligente" a su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, reivindicó las protestas en las puertas de los cuarteles que piden un golpe de Estado, aunque aclaró que no las lidera, y condenó el intento de atentado terrorista por parte de sus seguidores en el aeropuerto de Brasilia.

"El mundo no termina el 1 de enero, no hay un todo o nada, hay que tener inteligencia y mostrar que somos diferentes a ellos, que respetamos la ley y la Constitución", aseguró en relación a la fecha de asunción de Lula y del fin de su gobierno de cuatro años, tras fracasar en su intento reeleccionista en octubre.

En una transmisión por Facebook de 52 minutos, en la que lloró y expresó tristeza por la derrota, Bolsonaro no habló sobre su posible viaje a Estados Unidos a partir de este sábado, sobre el que se especula hace días en el país, aunque el Diario Oficial de la Unión publicó ayer que ocho funcionarios fueron designados a viajar a Miami a partir del 1 de enero como parte de la comitiva de seguridad a la que tienen derecho los expresidentes.

"Di mi sangre y mi vida por Brasil, si de algo sirvió mi gobierno es haber atrasado cuatro años la llegada nuevamente de la izquierda. No se termina Brasil el 1 de enero. Tenemos una masa de personas que entienden mejor de política", aseguró el ultraderechista en un trecho del discurso, entre lágrimas.

En la segunda alocución desde que perdió las elecciones hace dos meses ante Lula, Bolsonaro lanzó un mensaje a sus seguidores y avisó que formará parte de la oposición a partir del domingo: "Se pierden batallas, pero no la guerra".

Auguró el fracaso del gobierno de Lula y dijo que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) será el responsable del aumento de los combustibles a partir de enero, en caso de retirar la reducción tributaria que ha disminuido la recaudación de los estados en los últimos seis meses para proyectos sociales.

El ultraderechista se refirió al acto terrorista que preparó el empresario George Washington Souza, al colocar dinamita en un camión cisterna en el aeropuerto internacional Juscelino Kubitschek de Brasilia. El responsable del fallido atentado confesó que quería generar caos para evitar la asunción de Lula y obligar a Bolsonaro a decretar el estado de sitio.

"Si alguien comete un error, enseguida le dicen bolsonarista. Nada justifica este intento ocurrido en Brasilia de hacer terrorismo en la región del aeropuerto. Gracias a Dios el elemento fue detenido, pero lo califican como bolsonarista, así lo trata la prensa", dijo Bolsonaro.

Durante su discurso, el mandatario mostró datos de su gestión e intentó justificarse ante sus seguidores que le reclaman un autogolpe desde que perdió la elección. En ese sentido, dijo que no participó ni lideró a estos movimientos, a los que defendió y reivindicó. "Yo me he guardado este tiempo sin participar de estos movimientos, son personas que se movilizan por su cuenta", aseguró. (Télam)