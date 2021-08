El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se sumó hoy a a los llamados 'sommelieres de vacunas' y afirmó que pretende vacunarse con cualquier vacuna menos con la CoronaVac, de fabricación china, porque "no es aceptada en Estados Unidos y Europa", aunque su argumento choca con los datos reales de la reglamentación para ingresar a esos lugares.

"Yo voy a recibir una vacuna con la cual pueda entrar a todo el mundo. No puedo recibir esa vacuna que no es aceptada en Europa ni en Estados Unidos. Tengo que tomar una que acepten en todo el mundo", dijo a una radio de Rio Grande do Norte, contrariando a su propio ministro de Salud, Marcelo Queiroga, que pide a la población vacunarse sin elegir marca u origen de las vacunas.

El ente regulador Anvisa autorizó a la vacuna CoronaVac el 17 de enero y es la segunda más aplicada en Brasil detrás de AstraZeneca.

Bolsonoro ya atacó a la vacuna del laboratorio Sinovac debido a que es desarrollada internamente por una iniciativa del Instituto Butantan del estado de Sao Paulo, cuyo gobernador, Joao Doria, es un exaliado del presidente y se prepara para postularse a las elecciones de 2022.

La prensa local y especialistas indicaron que Bolsonaro usó un argumento equivocado, porque Estados Unidos no exige comprobante de vacunación para el ingreso de viajeros.

En Europa hay países que aceptan todas las aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, entre ellas CoronaVac.

Bolsonaro dijo que será el último de la fila para vacunarse.

"Seré el último de la fila, ya que hay mucha gente con miedo de la vacuna, no es justo que el jefe del Estado reciba la vacuna antes que un ciudadano común", afirmó el mandatario de ultraderecha, investigado por demorar la adquisición de vacunas por parte de una comisión del Senado.

En Brasil se aplican AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer y Janssen.

El presidente está bajo investigación de la corte por prevaricato en el escándalo de corrupción de adquisición de la vacuna Covaxin por parte del Ministerio de Salud.

