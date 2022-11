Sin reconocer su derrota electoral, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró este martes que seguirá "los mandatos de la Constitución". "Siempre jugué en la cancha de la Constitución. Jamás hable de controlar los medios de comunicación y las redes sociales", sostuvo el mandatario, en un breve mensaje, el primero tras la ajustada derrota electoral que sufrió a manos de Luiz Inácio "Lula" Da Silva. Tras la breve alocución de Bolsonaro, su ministro de la Casa Civil, Ciro Nogueira, sostuvo que, por instrucción del propio mandatario, se iba a iniciar el mecanismo de transición de gobierno. No obstante, Bolsonaro se refirió a "injusticias" en la elección en la que fue derrotado el domingo último por el líder del Partido de los Trabajadores por apenas 1,74 por ciento en la segunda vuelta. Además, agradeció a los 58 millones de electores que votaron por él, dijo que había "atravesado todo el sistema" y elogió la representación "robusta" de la derecha en el Congreso. Bolsonaro, que demoró más de una hora la conferencia, advirtió también que los bloqueos de las rutas de varias partes del país en protesta contra el triunfo de Lula, se motivan en "la indignación" que han provocado los comicios, y se mostró proclive porque el descontento se manifieste en forma de "manifestaciones pacíficas". "Siempre me han tildado de antidemocrático y, a diferencia de mis acusadores, siempre he jugado dentro de las cuatro líneas de la Constitución. Nuestro sueño está más vivo que nunca", resaltó el presidente durante un mensaje que duró apena dos minutos y 33 segundos. Al final del breve discurso de Bolsonaro, el presidente fue aplaudido por los asistentes y fue cuestionado repetidamente por decenas de periodistas, pero dio la espalda y volvió al interior del palacio en silencio, según reflejó el sitio de Veja.. Protestas y complicaciones.. Por lo menos 25 vuelos fueron cancelados en el aeropuerto internacional de Guarulhos, en San Pablo, el mayor de Brasil y Sudamérica, por los bloqueos de carreteras que se registran en varias partes del país, informaron las autoridades. La Policía Federal de Carreteras liberó esta mañana el acceso al aeropuerto luego de 12 horas de bloqueos realizados en el principal acceso a la terminal aérea por manifestantes y camioneros que defienden al presidente Bolsonaro y denuncian fraude en las elecciones del pasado domingo. El Supremo Tribunal Federal de Brasil pidió a la Policía actuar para liberar el tránsito en al menos 271 puntos de bloqueo, entre ellos el del aeropuerto internacional, el mayor núcleo de la aviación del país, según reportó la agencia de noticias china Xinhua en su servicio en castellano. La concesionaria del aeropuerto, GRU Airport, informó que al menos 25 vuelos fueron cancelados por falta de pasajeros y tripulantes debido a que no pudieron llegar a la terminal aérea. El gobernador del estado de San Pablo, Rodrigo Garcia, anunció que la Policía militarizada estatal tenía previsto liberar las carreteras de bloqueos inclusive en caminos federales, luego de haber sido autorizado para ello por la Corte Suprema. AMR/SPC NA