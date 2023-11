(Por Pablo Giuliano, corresponsal) La asunción de Javier Milei el 10 de diciembre se convirtió en asunto de disputa política e ideológica en Brasil, después de que el exmandatario Jair Bolsonaro, que acudirá a la cita con al menos tres gobernadores y una comitiva de 20 personas, asegurara que, si el presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja a Buenos Aires para el cambio de mando será "abucheado" por los argentinos.

"Si Lula va (a la asunción) será abucheado, se la tendrá que aguantar", dijo Bolsonaro al diario Folha de Sao Paulo, al comentar la posibilidad de que tanto él como el actual mandatario brasileño puedan acudir a la ceremonia de asunción de Milei en Buenos Aires.

El comentario se dio luego de que Milei dijera el miércoles que Lula "será bienvenido" en caso de que decida acudir a la ceremonia de asunción representando a Brasil, el principal socio comercial de Argentina.

"Para mí, Lula no existe, (si él va) cumplirá sus obligaciones y yo cumpliré las mías; no voy a pelearme con nadie", dijo el expresidente ultraderechista, quien el lunes pasado conversó con Milei para felicitarlo por la victoria en el balotaje del día anterior.

Bolsonaro dijo que a Lula "le gusta ir a lugares donde están los presidentes" de Nicaragua, Daniel Ortega, y de Venezuela, Nicolás Maduro.

Una fuente de la organización del viaje de Bolsonaro a Buenos Aires, donde irá con una comitiva de 20 políticos, dijo hoy a Télam que están confirmados al menos tres gobernadores alineados con el bolsonarismo: el de San Pablo, Tarcisio de Freitas, el de Santa Catarina, Jorginho Mello, y el de Goiás, Ronaldo Caiado.

El prolibertario Romeu Zema, del Partido Novo, que gobierna Minas Gerais, no confirmó su presencia.

Según la fuente, entre los aliados de Bolsonaro que tienen previsto asistir a la toma de posesión en Argentina se encuentran el presidente nacional del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, y los senadores Ciro Nogueira, Rogerio Marinho, Marcos Rogério, Jorge Seif y Magno Malta.

Nogueira fue jefe de gabinete de Bolsonaro, mientras que Marinho fue ministro de Desarrollo Regional y es uno de los principales opositores en el Congreso al gobierno de Lula.

También formará parte de la delegación el exministro de Comunicación Social y actual abogado de Bolsonaro, Fabio Wajngarten.

El domingo, Lula felicitó por las redes sociales el proceso eleccionario argentino al reconocer los resultados del balotaje.

En la campaña, Milei calificó de "ladrón" y "comunista furioso" a Lula y dijo que no quería tener relaciones con Brasil.

Lula explicó el martes pasado que no tiene por qué ser amigo de los otros presidentes, en una aparente referencia a Milei, al tiempo que anticipó que para enfrentar los problemas políticos que vendrán convocará al diálogo para que cada uno defienda los intereses de cada país.

"No tiene por qué gustarme el presidente de Chile, de Argentina o Venezuela. No tiene por qué ser mi amigo. Él tiene que ser presidente de su país, yo tengo que ser presidente de mi país. Tenemos que tener una política de Estado brasileña y él tiene que tener la suya. Tenemos que sentarnos a la mesa, cada uno defendiendo sus intereses. No puede haber supremacía de uno sobre el otro, tenemos que llegar a un acuerdo. Ese es el arte de la democracia", dijo Lula.

El ministro de Comunicación Social, Paulo Pimenta, declaró el lunes pasado que Lula llamará a Milei para felicitarlo personalmente luego de que el presidente electo le pida disculpas.

La presencia de Lula fue descartada por el gobierno de Brasil debido a que se sintió ofendido en términos personales por los insultos del argentino, según reveló el asesor especial de asuntos internacionales brasileño, Celso Amorim.

"De lo que conozco al presidente Lula, veo difícil que vaya a la asunción, porque se sintió personalmente ofendido, pero el Estado brasileño estará representado", dijo Amorim al diario O Globo, luego de conocerse que Milei invitó, durante una conversación divulgada en las redes sociales, a Bolsonaro.

La Argentina es el tercer socio comercial de Brasil después de China y Estados Unidos y es considerado clave para la industria, ya que es el primer comprador de productos manufacturados brasileños. (Télam)