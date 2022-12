El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró hoy que respetará el cambio de poder con la asunción del mandatario electo, Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo reemplazará el próximo domingo, durante un discurso ofrecido en las redes sociales.

"El mundo no termina el 1 de enero, no hay un todo o nada, hay que tener inteligencia y mostrar que somos diferentes a ellos, que respetamos la ley y la Constitución. Di mi sangre y mi vida por Brasil, si de algo sirvió mi gobierno es haber atrasado cuatro años la llegada nuevamente de la izquierda. No se termina Brasil el 1 de enero. Tenemos una masa de personas que entienden mejor de política", aseguró el ultraderechista. (Télam)