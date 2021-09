El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó hoy que la situación del país puede "empeorar" y que es fruto de "décadas de desmandos", un día después de los ataques al Supremo Tribunal Federal (STF, Corte Suprema) realizados ante una multitud y del anuncio de que no cumplirá órdenes judiciles en una causa en que se lo investiga.

"Nada está tan mal que no pueda empeorar", afirmó Bolsonaro ante sus seguidores, ante los cuales sostuvo que no puede "solucionar de un día para el otro" los problemas de Brasil.

En un diálogo con seguidores en la puerta de la residencia presidencial, filmado por un canal bolsonarista de YouTube, Bolsonaro fue preguntado por una militante sobre las manifestaciones de ayer, Dia de la Independencia, en las que amenazó con romper relaciones con el STF y anunció que no iba a aceptar las decisiones del juez de ese tribunal que lo investiga, Alexandre de Moraes.

La corte suprema indaga si el mandatario atentó contra el estado de derecho mediante una red de noticias falsas y financiación de conspiraciones.

"Vamos a buscar soluciones para este caso, no es fácil cambiar algo que hace décadas está incrustado en el poder; algunos quieren que yo haga algo así rápido y resuelva el asunto; yo era apenas uno más en la multitud, no se me sube nada a la cabeza, sé de la responsabilidad y hacia donde Brasil estaba marchando también", afirmó el mandatario.

En otros tramos de sus declaraciones dijo que "nada está tan mal que pueda empeorar" e intentó buscar fantasmas externos para la crisis brasileña al sostener, sin dar precisiones, que "la Argentina volvió a elegir en el poder a quien la puso en un agujero".

Bolsonaro también acusó a los gobernadores y los alcaldes por haber realizado cuarentenas contra la pandemia.

"Lo que vive Brasil es una suma de décadas de desmando que fueron apoyados en forma inconsciente por ustedes, por la población", acusó.

El jefe del Estado también contó que el año pasado pensó que las cuarentenas de los gobernadores e intendentes habían sido decretadas no para combatir la pandemia sino para arruinar el país económicamente.

"El aumento de la inflación es a causa del confinamiento", disparó. (Télam)