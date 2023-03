El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro (2018-2022) descartó hoy que su esposa, Michelle Bolsonaro, pretenda ser candidata a la presidencia en las elecciones de 2026.

"Alguien lanzó su nombre y ella dijo que no quiere saber nada de ningún cargo en el Ejecutivo (…) para el Ejecutivo no quiere; yo no voy a prohibirle que sea candidata, pero ella ya me lo adelantó", dijo Bolsonaro, que hoy volvió a Brasil tras estar tres meses en Estados Unidos

En una entrevista con la cadena de televisión Jovem Pan, el exmandatario de ultraderecha añadió que su esposa "no tiene esa vivencia política" y que él tuvo "dificultad para ser presidente" incluso con 28 años de experiencia como diputado, informó la agencia Sputnik.

En las últimas semanas se especuló con una eventual candidatura de Michelle Bolsonaro debido a la ausencia del expresidente, que hasta este jueves se encontraba en Estados Unidos y a su creciente protagonismo en el Partido Liberal.

MIRÁ TAMBIÉN Lacalle Pou dijo que le cree al senador acusado de abusar de una menor

Además, las diferentes causas judiciales que Bolsonaro tiene abiertas podrían inhabilitarle para presentarse a los próximos comicios.

Bolsonaro se convirtió al perder las elecciones de 2022 ante Lula, en el primer presidente en ejercicio de Brasil que fracasó en una reelección.

Al arribar al país, dijo que no pretende ser el jefe de la oposición, aunque sí anticipó que buscará viajar por el país para preparar el escenario electoral para las municipales de 2024 y las generales de 2026 como dirigente del Partido Liberal, que le pagará un salario de 7.600 dólares mensuales. (Télam)