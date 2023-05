En declaración ante la Policía Federal (PF), el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro dijo que nunca ordenó ni sabía de la inserción de datos falsos en su carnet de vacunación durante la pandemia de Covid-19.

Los agentes de policía, que en Brasil instruyen las causas judiciales, formularon 60 preguntas al ex jefe del Ejecutivo en una declaración de más de tres horas en Brasilia, informó el diario Folha de Sao Paulo

La investigación busca determinar si existió un presunto esquema de manipulación de los carnets de vacunación que habría beneficiado al propio expresidente, su hija Laura, asesores, entre otros.

De acuerdo con la Policía Federal, Bolsonaro y su entorno habrían introducido datos falsos en el sistema de salud entre noviembre 2021 y diciembre 2022.

El objetivo era que los beneficiarios podrían emitir certificado de vacunación contra el Covid-19 aun cuando no estuvieran vacunados para ir en un viaje oficial a los Estados Unidos, que en ese momento solicitaba dicha acreditación.

El 3 de mayo, la Policía Federal registró el domicilio del expresidente en Brasilia en un intento de encontrar pruebas de su implicación en la trama y en esa operación incautó su teléfono celular.

Ese día, después del operativo, Bolsonaro habló con la prensa y reafirmó que no fue vacunado contra Covid-19 y dijo que no hubo manipulación de los datos de su tarjeta y su hija.

Sin embargo, se negó a declarar ante la Policía Federal el día de la operación con el argumento de que su defensa necesitaba, primero, tener acceso a la investigación.

Ayer, aterrizaron en Brasilia dos abogados de Bolsonaro, Daniel Tesser y Paulo Cunha Bueno, acompañado por el exjefe de la Secretaría Especial de Comunicación Social (Secom) Fábio Wajngarten, y trabajaron en la preparación de Bolsonaro para la declaración.

El mismo día 3, la Policía Federal detuvo a tres de sus principales colaboradores: Mauro Cid, Max Guilherme y Sergio Cordeiro.

Cid, que la semana pasada tuvo que cambiar de abogado porque el suyo hasta ese momento dejó la causa, si bien es parte oficialmente del equipo de asesores al que Bolsonaro tiene derecho como expresidente, es considerado su mano derecha.

La expectativa es que Cid admita su culpabilidad en el esquema de inserción de datos fraudulentos sobre vacunación.

Hoy el líder ultraderechista llegó a la sede de la Policía Federal en Brasilia alrededor de las 13.30, acompañado por su abogado penalista, Paulo Cunha Bueno, informó el portal de noticias G1, del grupo de medios O Globo.

Como hay muchas personas investigadas, la Policía Federal interrogó al expresidente sobre cada uno de ellos para saber la relación que tenían con él.

Le preguntaron si tenía conocimiento del esquema y si de él partió la orden de acceder al sistema del Ministerio de Salud, donde se ingresaban -y luego se eliminaban- los datos de vacunación contra el Covid-19.

Además, buscaban saber si había alguna determinación que vinculara a Bolsonaro con los hechos cometidos por estas personas, que fueron detenidas.

Bolsonaro reafirmó que no determinó y que no sabía acerca de la inserción de datos falsos en el sistema llamado ConecteSUS, y dijo que no tenía razón para hacerlo.

También fue consultado por los datos de su hija y volvió a decir que ella tenía 12 años cuando viajó a los EE.UU. y, en ese momento, entró declarándose no vacunada. Y dijo que tenía un informe médico que le permitía no vacunarse.

Según las investigaciones, Cid formaba parte del grupo vinculado a Bolsonaro que introducía datos en el ConecteSUS para obtener ventajas ilícitas y emitir certificados de vacunación Covid-19.

Además de Bolsonaro y su hija, se emitieron certificados de vacunación con datos falsos a nombre de Cid, su esposa y las tres hijas de la pareja.

Según la PF, los datos de vacunación del expresidente fueron incluidos en el sistema del Ministerio de Salud en Duque de Caxias, la misma ciudad donde Cid habría obtenido el carné de vacunación de su esposa.

Una enfermera pública de la ciudad de Duque de Caxias, en el estado de Río de Janeiro, confirmó a la PF que le había prestado la contraseña al secretario municipal João Carlos de Sousa Brecha para borrar los registros de vacunación del expresidente.

Brecha también fue detenido durante la operación del 3 de mayo.

El coronel Cid y su esposa, todavía deben declarar en la investigación esta semana.

Esta es la tercera vez que Bolsonaro declara ante las autoridades policiales este año.

La primera audiencia fue el 5 de abril, en relación con el caso de las joyas recibidas de las autoridades de Arabia Saudita, y la segunda, el 26 de abril, sobre los atentados contra la sede de los tres Poderes, el 8 de enero. (Télam)