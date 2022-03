El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó hoy que es probable que el ministro de Defensa, general retirado Walter Braga Netto, sea su candidato a vice para disputar su reelección el 2 de octubre próximo.

Sin citar directamente nombres, Bolsonaro dijo que su elegido como compañero de fórmula es un hombre del estado de Minas Gerais, miembro del gabinete y que estudió en el Colegio Militar, características que sólo le cabe a Braga Netto.

En diálogo con el multimedios de ultraderecha Jovem Pan, Bolsonaro confirmó que el vicepresidente Hamilton Mourao no será nuevamente su compañero de binomio, porque será aspirante a senador por el estado de Rìo Grande do Sul.

"El elegido es de Minas Gerais y estudió en el Colegio Militar", dijo Bolsonaro al ser consultado sobre Braga Netto, quien fue interventor militar del gobierno de Michel Temer en Río de Janeiro y, luego, jefe de gabinete del actual gobierno.

Braga Netto, uno de los principales nombres del generalato que acompaña al excapitán Bolsonaro, es considerado por el mandatario como una persona que no tiene aspiraciones electorales que pueda socavarle poder, como ha ocurrido con Mourao, que hace dos años no se habla directamente con el jefe del Estado.

Además, Bolsonaro busca repetir la misma fórmula exitosa de 2018, con el generalato retirado a su lado y sin políticos tradicionales.

Sin embargo, toda la llamada vieja política está encolumnada con Bolsonaro, como el bloque parlamentario conocido como 'Centrao'' al punto que el presidente se afilió al Partido Liberal (PL), hoy la fuerza más poderosa en la Càmara de Diputados.

Bolsonaro dijo que el 31 de marzo comenzarán a renunciar los miembros del gabinete que se dediquen a presentarse a las elecciones para cumplir con al legislación.

"Mourao no será el vice porque tendrá nuestro apoyo para ser electo senador en Rio Grande do Sul. Debemos ahora tener un vice que no nos ayude apenas a ganar la elección sino a gobernar Brasil. Ganar la elección es menos difícil que gobernar, pero no quiero adelantar el nombre", afirmó el mandatario.

El favorito en las encuestas para la elección, el expresidente y lífer opositor Luiz Inácio Lula da Silva está articulando incorporar como vice en su fórmula a su ex rival Geraldo Alckmin, exgobernador de San Pablo, conservador que debe afiliarse el miércoles al Partido Socialista Brasileño (PSB).

El PSB debería hacer una alianza federativa con el Partido de los Trabajadores de Lula para lanzar la fórmula con Alckmin.

En ese marco, dio un paso este lunes a favor de allanarle el camino a esa fórmula presidencial el excandidato presieencial en 2018 Guilherme Boulos, del Partido Socialismo y libertad y líder social del Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST).

Boulos renunció a su candidatura a la gobernación de Sao Paulo para ser candidato a diputado federal en octubre.

Así, Boulos parece allanarle el camino a su aliado Fernando Haddad, del PT, que es el favorito en las encuestas para que el partido de Lula pueda obtener por primera vez la gobernadción de San Pablo, el estado más poblado y rico del país. (Télam)