El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lanzó hoy un ataque contra la justicia electoral al advertir que no permitirá la regulación de los contenidos de internet, presuntamente con la intención de evitar que la aplicación Telegram, dominada por los bolsonaristas, sea intervenida si durante la campaña para las elecciones del 2 de octubre comienzan a aparecer noticias falsas con un objetivo electoralista.

Lo hizo al abrir los trabajos de 2022 del Poder Legislativo, durante un discurso ante la Cámara de Diputados, donde repasó su gestión en 2021, pero se enfocó en las medidas del Tribunal Superior Electoral (TSE) y en el anunciado plan del líder opositor Luiz Inácio Lula da SIlva para regular la propiedad de los medios audiovisuales privados.

"No dejaremos que cualquiera de nosotros, esté quien esté en el Palacio del Planalto, se anime a regular los medios. No interesa la intención o objetivo. Nuestra libertad, la libertad de prensa garantizada en la Constitución no puede ser violada o arañada por nadie en Brasil", dijo Bolsonaro en su discurso.

El presidente también fustigó la intención de Lula de revisar la ley laboral reformada en 2017 bajo el gobierno de Michel Temer y apoyada por el actual oficialismo, en el marco de una escalada discursiva contra el expresidente sindicalista que marcha como favorito en las encuestas.

"Es una falta de respeto a ustedes, los legisladores, los derechos laborales están intactos", subrayó.

Pero también el mensaje contra Lula sobre los medios tuvo como destinatario al Tribunal Supremo Electoral, que se encuentra detrás de las redes de diseminación de noticias falsas y discurso de odio, sobre todo en aplicaciones como Telegram, refugio de la ultraderecha brasileña bolsonarista.

"Nunca me van a ver en este Congreso pedir por la regulación de los medios y de la internet. Espero que no sea reglamentado por ningún otro poder porque nuestra libertad está por encima de todo", afirmó.

El titular del Tribunal Superior Electoral, Luiz Barroso, el martes lo acusó de haber beneficiado a "milicias digitales" y "hackers" revelando secretos de Estado en una transmisión por Facebook sobre el sistema informático electoral brasileño.

En aquella época, setiembre de 2021, Bolsonaro denunciaba que el sistema electoral de urna electrónica estaba listo para cometer fraude en su contra y mostró información confidencial sobre cómo atacar al software.

Por este tema Bolsonaro se negó a declarar el viernes pasado ante el Supremo Tribunal Federal y este miércoles la Policía Federal determinó que hubo delito en la divulgación de esa información, aunque sin acusar directamente al jefe del Estado debido a sus fueros.

La justicia electoral investiga la diseminación de fake news y delito de odio en la aplicación Telegram, hacia donde migró el grueso del bolsonarismo.

Bolsonaro estuvo en la mesa de Diputados al lado del titular del cuerpo, Arthur Lira, el del Senado, Rodrigo Pacheco, y el presidente del Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. (Télam)