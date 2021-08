El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, advirtió esta noche que puede violar la Constitución al considerar ilegal la apertura de una investigación por mentir sobre el sistema electoral abierta por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, la máxima corte del país.

"El juez De Moraes me está acusando de mentiroso, una acusación gravísima. Sin ningún tipo de sustento jurídico. El abre el caso, investiga y sanciona. Eso no está dentro de las cuatro líneas de la Constitución. Entonces es el antídoto no está dentro de los límites de la Constitución. Nadie es más macho que nadie acá", afirmó Bolsonaro a la radio Jovem Pan, de la ultraderecha oficialista.

El presidente comenzó a ser investigado este miércoles en una causa abierta en 2019 para investigar la maquinaria de las fake news bolsonaristas que eran motorizadas en las redes sociales, sobre todo para pedir la intervención del Ejército en el Poder Judicial.

El motivo fue una serie de mentiras lanzadas el jueves por la plataforma estadounidense Facebook sobre un posible fraude en 2022 en su contra y mostrando noticias antiguas sobre supuestas irregularidades en algunos lugares de votación en 2014 y 2018.

Bolsonaro afirmó que el busca "elecciones tranquilas" el año que viene.

El presidente de Brasil ha lanzado dudas sobre el pleito electoral y las urnas electrónicas desde que en marzo comenzó a aparecer derrotado en las encuestas para 2022 ante el expresidente y líder opositor Luiz Inácio Lula da SIlva. (Télam)