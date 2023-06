El exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, quien quedó inhabilitado por la justicia para postularse en comicios hasta 2030, reveló que tiene "una bala de plata para 2026" al referir que su esposa Michelle podría ser candidata a presidenta en las próximas elecciones generales, aunque admitió que aún "le falta experiencia para eso".

Así se lo manifestó en exclusiva al influyente diario paulista Folha tras viajar a San Pablo el fin de semana pasado para ver un partido de su equipo de fútbol preferido, Palmeiras, tras lo cual visitó a su exsecretario de Comunicación Fábio Wajngarten, quien lo agasajó con una cena junto a varios amigos.

En comparación con su habitual espontaneidad, admitió a ese periódico la posibilidad de quedar inelegible y señaló: "Soy imbrochavél (expresión coloquial para definir a un hombre que no tiene problemas de disfunción eréctil) hasta que se demuestre lo contrario. Seguiré cumpliendo con mi parte".

Tras asegurar que incluso fuera de las urnas pretende seguir en la vida pública, confesó: "Tengo la bala de plata también" y enseguida comentó la posibilidad de que su esposa se postule a la presidencia en 2026.

MIRÁ TAMBIÉN Jefe de la diplomacia estadounidense se reunirá con primer ministro de Haití en la cumbre de Caricom

"Si ella quisiera, puede postularse como candidata. Pero lo que le digo a Michelle es que ella no tiene experiencia. Ser alcalde de un pueblo pequeño ya no es fácil. Tratar con 594 parlamentarios tampoco es fácil. Creo que le falta la experiencia para eso", expresó.

Bolsonaro (2019-2022) fue condenado hoy a la inhabilitación para participar de las elecciones hasta 2030 por haber cometido abuso del poder del Estado y diseminar mentiras y sospechas infundadas sobre el sistema electoral durante un acto oficial realizado ante embajadores extranjeros.

La decisión fue tomada por el Tribunal Superior Electoral por 5 votos contra 2, que lo condenó a no presentarse en los comicios de 2026, ni en los municipales de 2024 y 2028.

"Me apuñalaron por la espalda. En 2018 me apuñalaron de frente para matarme, pero hoy por la espalda. Alguien ganará en 2026 pero esto no es democracia, no abandonaré la lucha por Brasil", sentenció un indignado Bolsonaro, quien apelará la decisión ante el Supremo Tribunal Federal con casi nulas chances de victoria.

MIRÁ TAMBIÉN Zelkenski ordena reforzar la frontera con Bielorrusia tras arribo del grupo Wagner

Con el fallo, se abre un escenario sin Bolsonaro entre la oposición para los comicios de 2026, en los cuales el presidente Lula da Silva puede participar buscando la reelección, si bien aclaró que la idea inicial es quedarse cuatro años. (Télam)