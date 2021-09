El presidente de Bolivia, Luis Arce, llamó hoy a fortalecer la a la Comunidad de Estados Latinoamericanos (Celac) tras señalar que la Organización de los Estados Americanos (OEA) es "obsoleta e ineficaz" y "ya no sirve" para los fines a los que fue creada.

“La OEA en vez de actuar bajo los mandatos de la Carta Democrática actúa en contra de los principios de la democracia. Su creciente injerencia en los asuntos de los Estados no contribuye a la solución pacífica de controversias, sino que las genera", expresó el mandatario durante su intervención en la VI Cumbre de la Celac, en México.

"Es un organismo obsoleto e ineficaz que no responde a las necesidades de nuestros Estados ni a los principios del multilateralismo. Ante ello es clara la necesidad de fortalecer la Celac”, remarcó Arce del Movimiento al Socialismo (MAS).

En diciembre de 2019, la OEA emitió un informe final sobre los comicios del 20 de octubre de ese año en el que denunció tácticas "deliberadas" y "maliciosas" para inclinar las elecciones hacia el entonces presidente Evo Morales, que buscaba un nuevo mandato.

Dos análisis independientes separados rechazaron las afirmaciones del organismo encabezado por el uruguayo Luis Almagro y desestimaron el análisis estadístico sobre el que se basaban.

Para entonces Morales ya había renunciado ante una "sugerencia" de jefe de las Fuerzas Armadas, tras 21 días de protestas callejeras, de un amotinamiento policial y en medio de estas denuncias de irregularidades en el recuento de las elecciones que lo daban ganador.

La presidenta de facto Jeanine Áñez asumió el poder y, casi un año después, el MAS volvió a imponerse en las urnas con la lista encabezada por Arce.

Por otro lado, Arce reiteró hoy la importancia de que las vacunas contra el coronavirus lleguen a todos y de que se liberen la patentes para que se puedan producir en más lugares, algo para lo que instó a sus pares a apoyar el reclamo para que se acelere ese proceso.

"Si no se liberan las patentes, si no se comparte la tecnología, no llegaremos a la inmunización en tiempo oportuno y la pandemia terminará por llevarse más vidas, colapsar nuestras economías y trastocar nuestra sociedad y el ámbito político", alertó.

En ese sentido, remarcó que los organismos multilaterales y agencias de cooperación no pueden olvidar "el fin último" para el cual fueron creados ni su "misión" de contribuir al desarrollo de cada uno de los países que han creído en los mecanismos de integración financiera y en los organismos de cooperación. (Télam)