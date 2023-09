El presidente de Bolivia, Luis Arce, advirtió que la dolarización de la economía es una senda peligrosa para cualquier nación y la lección aprendida debe ser tomada en serio.

En conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo, el líder boliviano apoyó sus palabras con ejemplos concretos de las consecuencias negativas que Ecuador y Panamá experimentaron en el pasado.

"A nosotros nos queda claro que la dolarización es el peor de los caminos, y hay ejemplos en la región, Ecuador es un ejemplo, Panamá es otro", afirmó en respuesta a la consulta sobre la propuesta del candidato presidencial de la Argentina Javier Milei de dolarizar la economía para contener la inflación.

Dólares

Arce, quien aporta su experiencia como exministro de Economía y académico, destacó el riesgo inmenso que conlleva la dolarización de la economía, al analizar los antecedentes en diversas naciones de la región.

Recordó incluso el caso de Bolivia, que durante su etapa neoliberal antes del 2006, adoptó la dolarización, una decisión que, a su juicio, resultó en un riesgo económico alarmante.

Arce evocó que la dolarización implementada en la Argentina durante la década de 1990 condujo a una paridad uno a uno entre el peso argentino y el dólar estadounidense, pero esta medida desató una catástrofe económica que incluyó saqueos en supermercados y un éxodo de compras al extranjero.

Represión 2001

"Todo eso arrancó y de pronto ¿qué pasó? se destruyó la economía argentina, dejó de producir pues todo se importaba, dejó de generar recursos financieros, no tenían la capacidad de poder crear dinero como lo tienen los bancos centrales cuando una economía no es dolarizada y esa es una de las grandes ventajas que tiene la administración de la economía de un país cuando no está dolarizada", manifestó.

Contraste

Arce contrastó el caso de la Argentina de la década de los 90 con lo que pasó en Bolivia. Por entonces y hasta el año 2005, "Bolivia era un país dolarizado" y cerca del 96 por ciento de los depósitos y el 99 por ciento de los créditos estaban en dólares.

Desde que asumió el cargo de Ministro de Hacienda en 2006, Arce dirigió un cambio hacia la "bolivianización", que busca la desdolarización del sistema económico y financiero para evitar dependencias externas.

"La bolivianización es lo que hoy está permitiendo al país, con respecto al mundo entero, tener estabilidad que gozamos; si no hubiéramos bolivianizado (anteponer el la moneda nacional respecto del dólar), hubiéramos estado en serios problemas", aseveró.

Ciudad de La Paz - Bolivia

Reafirmó que la dolarización no es la solución al caso argentino y alertó sobre la peligrosidad de seguir recetas precipitadas en la economía.

Arce también aseguró que la tensión por la escasez de dólares en el país comienza a ceder paulatinamente gracias a una disminución en la demanda de esta divisa en el Banco Central de Bolivia (BCB).

"La venta de dólares que hacía el Banco Central ha disminuido. En marzo teníamos 81 millones de dólares que se vendieron, en abril 28 (millones de dólares) y ha ido bajando hasta agosto, el Banco Central ha vendido 8 millones de dólares al público", señaló el mandatario con datos del BCB.

Luis Arce

En reunión con periodistas en la Casa Grande del Pueblo, sede del Gobierno en La Paz, Arce señaló que la escasez de dólares "es un tema que evidentemente ha ido calmándose".

Expresó que en cuestiones económicas, cuando se produce una conmoción, como la sobredemanda repentina de dólares que se experimentó en marzo, persisten ciertos efectos.

Arce comentó que a esto se le conoce como "un problema inercial que paulatinamente va a ir desapareciendo" y en la medida que esto vaya sucediendo las cosas se irán normalizando.

Dólares

A decir del presidente, se prevé que la solución al problema de la inusual demanda de dólares y su correspondiente escasez se irá viendo con mayor claridad hasta finales de este año.

A raíz de la imposibilidad de adquirir dólares en instituciones financieras privadas, el BCB tomó la iniciativa de vender directamente esta moneda en marzo.

Sin embargo, la implementación de un proceso virtual de venta generó desmotivación entre los ciudadanos debido a los retrasos en la obtención de billetes estadounidenses.

BRICS 2023

Bolivia y BRICS

Arce también reiteró el firme propósito de Bolivia de ser un socio estratégico del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) para encaminar su desarrollo, su crecimiento económico e integración comercial.

En mandatario recordó que su país tiene mucho que ofrecer a los países del BRICS: "Somos la primera reserva mundial de litio, recurso altamente demandado para el cambio de la matriz energética".

Arce subrayó que en el escenario global se perfilaron dos bloques económicos: el Grupo de los Siete (G7), liderado por Estados Unidos, y los BRICS, con China a la vanguardia.

G7 2023

El mandatario recordó que en el 2000 los países del G7 representaban el 44 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y el BRICS el 18; en tanto que para este año el PIB conjunto del BRICS constituye el 32% de la economía global y el G7 un 30.

Precisó además que mientras el G7 agrupa únicamente al 9,9 por ciento de la población mundial, los BRICS acoge al 42 por ciento.

Comentó que esta disparidad demográfica señala al bloque BRICS como un entorno particularmente auspicioso para naciones que buscan amplias oportunidades comerciales y económicas.

Banderas de los Brics

En el ámbito comercial, el presidente señaló que en el año 2000 el G7 controlaba el 42 por ciento del comercio exterior global, mientras que el BRICS representaba apenas el 10.

En la actualidad, la participación del G7 se redujo al 28 por ciento, mientras que la del BRICS aumentó al 21 por ciento, comentó Arce.

Recordó que la cumbre del BRICS, celebrada la semana pasada en Sudáfrica, reflejó la disposición de los países miembros del bloque para abrir sus puertas a nuevas naciones. Xinhua/NA NA