Miles de militantes del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia y de seguidores del presidente Luis Arce se concentraban esta tarde en la ciudad de El Alto, en las afueras de La Paz, en el cabildo con el que el sector busca expresar "su respaldo al proceso de cambio y su defensa de la democracia" en medio de la tensión interna con el sector del partido cercano al exmandatario Evo Morales.

El masivo encuentro busca contrarrestar el Congreso partidario que se hizo a comienzos de mes en la ciudad de Lauca Ñ, en Cochabamba, en el que se eligió a Morales como candidato a la presidencia para 2025 y se consideró “autoexpulsados” a Arce y al vice David Choquehuanca.

Justamente Arce y Choquehuanca llegaron pasado el mediodía a El Alto, cubiertos con sombreros de ala ancha y tres banderas en sus manos: la nacional, la del MAS y la wiphala, mientras de fondo sonaba “Para el pueblo lo que es del pueblo”, la célebre canción del argentino Piero.

El encuentro fue convocado por las cinco organizaciones sociales que integran el llamado Pacto de Unidad oficialista: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo, la Confederación Sindicalista de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) y la Confederación de Pueblos Indígenas (Cidob).

Adhirió, además, la Central Obrera Boliviana (COB).

El cabildo empezó con el himno y un minuto de silencio en homenaje a los muertos durante la llamada “Guerra del Gas”, de octubre de 2003.

En el palco también estaban el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, varios ministros y legisladores.

Las deliberaciones llegaron precedidas de denuncias de cortes y bloqueos en rutas que el oficialismo atribuyó a sectores “evistas”, que pretendían impedir que los grupos llegados desde el interior participaran del encuentro.

“Como en tiempos neoliberales nos acusan y persiguen con falsas acusaciones. Los que gasificaron a nuestras hermanas de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos encerradas en un coliseo de El Alto, los que sabotearon al X Congreso Ordinario del MAS-IPSP en Lauca Ñ con policías infiltrados, corte de hidrocarburos y presiones al Tribunal Supremo Electoral y Tribunal Constitucional, nos acusan de querer perjudicar el cabildo del Frente Amplio de la derecha”, escribió Morales en su cuenta de la rd X (antes Twitter).

También denunció que el Ejecutivo obligaba a los empleados públicos a asistir al Cabildo.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, hizo un llamado a que las exautoridades del país “no se asusten” por el cabildo, porque las organizaciones sociales no planean decidir expulsiones.

“Queremos decirles a las exautoridades que no se asusten de este cabildo; en este cabildo no va a haber la expulsión de nadie, eso nos lo han confirmado las organizaciones sociales. Y no va haber proclamación de ningún candidato”, dijo, en lo que pareció una declaración cargada de ironía.

Del Castillo explicó que se hará “la evaluación sobre fortalezas y debilidades y a partir de ahí generar una serie de demandas para trabajar en una Bolivia mucho más digna, mucho más soberana, en beneficio de todo el pueblo boliviano”, según la estatal agencia ABI.

En tanto, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió no acompañar con la observación al cabildo “arcista”.

“La Sala Plena decidió no aceptar la solicitud de Lucio Quispe, Guillermina Kuno y Esteban Alavi, tomando en cuenta que la misma no ha sido presentada con la anticipación mínima que se requiere; también se ha identificado que existe falta de claridad en las preguntas formuladas, por lo que no se permite establecer con precisión el asunto de interés colectivo que se fuese a tratar, tal como establece la ley del régimen electoral”, indicó el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas.

El artículo 35 de la Ley 026 establece que las asambleas y los cabildos son mecanismos constitucionales de democracia directa y participativa por los cuales la ciudadanía “se pronuncia directamente sobre políticas y asuntos de interés colectivo”.

El debate se había planteado cuando se puso en duda si la norma permitiría que un cabildo podía decidir acciones en torno al MAS. (Télam)