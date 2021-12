El Gobierno boliviano advirtió hoy que sancionará con penas de hasta diez años de cárcel a quienes no tengan el certificado de vacunación contra la Covid-19 o un test PCR y participen de eventos sociales o ingresen en determinadas instalaciones, una medida que entrará en vigor el 1 de enero.

"Si yo no porto, no demuestro estos documentos y si me hacen la prueba y tengo Covid-19 estoy atentando contra la salud de los otros usuarios. Por lo tanto, pueden hacerme un proceso", indicó el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, en declaraciones al medio local Bolivia TV.

Las autoridades de Bolivia exigirán a partir del 1 de enero la presentación del certificado de vacunación o la presentación de un test PCR negativo para poder viajar entre provincias y acceder a ciertos espacios como instituciones públicas, entidades financieras, religiosas o centros comerciales.

Silva hizo hincapié en que la medida "no es chiste" y detalló que las personas que no porten el pase sanitario o el test y den positivo de coronavirus podrán ser sancionadas por atentado a la salud pública, con penas de uno a diez años de cárcel.

MIRÁ TAMBIÉN Nueva York empieza a exigir a empleadores que prohíban el ingreso de trabajadores no vacunados

Frente a las repercusiones que causó el castigo que traería el incumplimiento de la nueva medida, el viceministro aclaró que el Gobierno boliviano "no meterá en la cárcel a quienes no se vacunen".

"Lamento que se distorsione, en ningún momento hemos dicho que se va a meter a la cárcel a quienes no se vacunen", dijo Silva rueda de prensa, explicando que la inmunización es "universal, gratuita y voluntaria", informó la agencia de noticias boliviana ABI.

Click to enlarge A fallback.

El Ministerio de Salud boliviano reportó hoy que en la penúltima semana epidemiológica del 2021 se presentaron 12.744 casos de coronavirus, un aumento del 13% respecto a la semana anterior.

En cuanto a la campaña de vacunación, más de 3,5 millones de personas cuentan con la pauta completa de vacunación en Bolivia, es decir el 38% de su población, y casi medio millón ya fueron inmunizados con la dosis de refuerzo, según datos oficiales. (Télam)