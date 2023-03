El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se negó hoy a realizar comentario alguno sobre la acusación que enfrenta su predecesor, Donald Trump, por presuntos pagos ilegales para ocultar una relación extramatrimonial con la actriz porno Stormy Daniels.

"No tengo ningún comentario sobre Trump", dijo Biden a periodistas en la Casa Blanca, y ante la insistencia recalcó: "No. No voy a hablar sobre la acusación de Trump", según reprodujo la agencia Sputnik.

Un Gran Jurado de Manhattan votó ayer para acusar a Trump por supuestos pagos para silenciar a Daniels, su presunta examante, pero el magnate negó las acusaciones y calificó el proceso de "cacería de brujas" y "evidente interferencia electoral".

En ese marco, señaló a "los demócratas" (el partido de Biden) como responsables de esa supuesta ofensiva.

CNN, citando fuentes no identificadas, dijo que Trump, que comparecerá ante el tribunal el martes próximo, podría enfrentar 34 cargos relacionados con la falsificación de registros comerciales.

Con la acusación formal de ayer, el magnate republicano se convirtió en el primer expresidente de EEUU en ser sentado en el banquillo de los tribunales para responder por un delito. (Télam)