El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó el miércoles al ruso Vladimir Putin de tener un "ansia cobarde de tierra y poder" y prometió que la alianza de la OTAN liderada por Estados Unidos no vacilará en apoyar a Ucrania contra la agresión rusa. En un discurso pronunciado en Lituania al término de una reunión de dos días de los líderes de la OTAN a las puertas de Rusia, Biden elogió al pueblo del país, anteriormente ocupado por la Unión Soviética, y anunció la incorporación de Finlandia a la alianza y la próxima admisión de su vecina Suecia. Biden, que ha hecho de la unificación de la OTAN una de sus principales prioridades en política exterior, señaló que Putin subestimó gravemente la determinación de la alianza militar. "La OTAN es más fuerte, más dinámica y, sí, más unida que nunca en su historia. De hecho, es más vital para nuestro futuro común

No ha ocurrido por accidente. No era inevitable", expresó Biden ante miles de personas en la Universidad de Vilna, muchas de las cuales le vitoreaban con banderas lituanas y estadounidenses. "Cuando Putin, y sus cobardes ansias de tierra y poder, desató su brutal guerra contra Ucrania, apostaba a que la OTAN se rompería. Pensó que la OTAN se rompería. Pensó que nuestra unidad se haría añicos a la primera prueba. Pensó que los líderes democráticos serían débiles. Pero pensó mal", afirmó. El discurso de Biden pretendía reunir a los aliados y mostrar su papel en la escena mundial antes de una campaña de reelección en 2024 centrada en sanar las divisiones dentro y fuera del país. Pese al mensaje positivo, los funcionarios estadounidenses lucharon en privado con sus pares en Vilna para forjar un consenso sobre hacia dónde se dirigía la guerra, cómo ponerle fin y qué garantías dar a Ucrania sobre su futuro en la alianza militar atlántica, según cuatro diplomáticos de la OTAN que participaron en esas conversaciones. Ucrania, que buscaba una invitación para unirse a la OTAN o al menos un calendario específico para la adhesión, no recibió ninguna de las dos cosas. Los aliados, en cambio, acordaron que Ucrania se unirá cuando "los aliados estén de acuerdo y se cumplan las condiciones", según su declaración, pero no ofrecieron detalles sobre cuándo, si es que alguna vez, Kiev cumpliría dichas condiciones. (Reporte de la agencia de noticias británica Reuters). Reuters-NA NA