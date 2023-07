El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este jueves que su par de Rusia, Vladimir Putin, "ya perdió la guerra" contra Ucrania, y lo atribuyó a la falta de recursos y los problemas económicos que atraviesa Moscú. "No hay posibilidad de que (Putin) gane la guerra", abundó el mandatario estadounidense durante una conferencia de prensa que brindó en Helsinkli, la capital de Finlandia, tras haber participado de una cumbre de la OTAN. Además, consideró que el presidente ruso "podría poner fin a la guerra mañana, solo tendría que decir: ‘Me detengo’"

En tanto, negó que haya una "posibilidad real" de que Putin use armas nucleares, después de las advertencias del Kremlin por el posible envío de aviones de combate F-16 a Ucrania

"No creo que haya una posibilidad real de que Putin use el arma nuclear. No solamente Occidente, sino también China y el resto del mundo dijeron: ‘no se adentren en ese terreno’", añadió Biden. Por otra parte, se refirió a la rebelión de un grupo de mercenarios del grupo Wagner, quienes participaron en el conflicto con Ucrania, y le recomendó al líder de esos militares, Yevgueny Prighozin que "tenga cuidado con lo que come", ante la posibilidad de ser envenenado. "Ni siquiera sabemos dónde está (Prighozin). Si fuera él, la verdad es que tendría cuidado con qué comer. Tendría la vista siempre puesta en mi menú", dijo el presidente estadounidense. Esos mercenarios del denominado grupo Wagner, que tuvieron un rol importante en la ofensiva rusa en el este de Ucrania, protagonizaron el 24 de junio una rebelión armada con la que tomaron una importante base militar en el sur de Rusia y pusieron camino a Moscú, aunque finalmente dieron marcha atrás y en un primer momento se refugiaron en la vecina Bielorrusia. MAC/GAM NA